Продажи новых легковых автомобилей в РФ достигнут уровней 2020-2021 годов за пять лет

Российский рынок легковых транспортных средств в ближайшие пять лет не сможет восстановиться до уровней докризисного 2019 года; в лучшем случае ему удастся достигнуть показателей 2020-2021 годов.

Такие прогнозы дала компания аудиторских и консалтинговых услуг «Технологии Доверия» (ТеДо, бывшая PricewaterhouseCoopers в России), пишет «Интерфакс».

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Аналитики отмечают, что в 2022 году в РФ было реализовано немногим более 626 тыс. новых легковых автомобилей (-59% к 2021 году). Согласно базовому прогнозу ТеДо, за 2023 год рынок восстановится на 7%, до 670 тыс. машин.

Уточняется, что такой сценарий возможен при условии отсутствия эскалации украинского конфликта и прочих потрясений, также он предполагает снижение платежеспособности населения, высокие цены на автомобили и постепенное развитие каналов поставок и параллельного импорта.

Оптимистичный сценарий предполагает появление новых игроков на рынке и развитие локальной сборки, увеличение объема поставок машин и комплектующих. При благоприятном стечении обстоятельств возможен рост на 28%, до 800 тыс. автомобилей, считают эксперты.

Для сравнения приводится прогноз АЕБ по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, который предполагает рост рынка в 2023 году на 12%, до 770 тыс штук. В «Автостате» по легковому сегменту ждут роста в базовом сценарии на 25%, до 780 тыс.

В «Технологиях доверия» полагают, что легковой авторынок в РФ не восстановится до значений 2019 года в ближайшие пять лет; в базовом сценарии за этот период он, по их мнению компании, лишь приблизится к уровню «постпандемийного» 2021 года (1,514 млн авто) и составит 1,49 млн штук. Оптимистичный сценарий предполагает рост к 2027 году до 1,551 млн машин, который тем не менее так и не превысит отметку в 1,63 млн, зафиксированную в 2019 -м.

Как отмечает агентство, утвержденная кабмином в конце прошлого года стратегия развития российского автопрома до 2035 года более оптимистична относительно краткосрочной перспективы, однако и она не подразумевает, что продажи легковых машин в РФ в ближайшие годы восстановятся до уровней докризисного периода.