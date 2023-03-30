Пушилин заявил о скором окружении Артёмовска

Российские силы уже в самое ближайшее время могут окружить Артёмовск (украинское название Бахмут). Об этом в эфире Первого канала заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По Артёмовску ситуация продвигается, – подчеркнул он. – Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении города».

Как ранее писал «Эксперт», генеральный штаб ВСУ признал успех ВС РФ в Артёмовске (украинское название – Бахмут).

«На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех», – говорится сообщении украинского военного ведомства.

Наша справка

Артёмовск (украинское название Бахмут) расположен к северу от Горловки и в 89 км к северо-востоку от Донецка. Является важным транспортный узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

За Артёмовск уже более полугода идут ожесточенные бои. В 2022-2023 годах значительная часть города была разрушена. В настоящее время украинская группировка находится здесь в оперативном окружении.