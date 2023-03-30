Путин: фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику

Фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику, а все специалисты этой сферы вносят огромный вклад в расширение возможностей этой отрасли в стране.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по видеосвязи во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске, передаёт РИА Новости.

«Отмечу, что отрасль демонстрирует позитивную динамику», – подчеркнул глава государства.

Российский лидер также поблагодарил всех специалистов, которые занимаются расширением фарминдустрии в стране.

«Ваш труд – это весомый вклад в развитие российской фарминдустрии, в расширение возможностей отрасли. И устойчиво-ритмичная работа имеет огромное значение для всей страны, для обсечения наших граждан доступными, качественными лекарствами», - сказал Путин.

