Raiffeisen Bank International продаст российский бизнес либо выведет его из периметра группы

Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать российский дочерний банк либо вывести его из периметра группы.

Об этом заявил на годовом общем собрании акционеров CEO компании Йоханн Штробль, передает «Интерфакс». Соответствующая информация появилась также на сайте RBI.

С февраля австрийская группа изучает возможные сценарии по российскому Райффайзенбанку; рассматривался в том числе полный уход из РФ. По словам Штробля, в итоге было принято решение проработать схему, в результате которой состоится продажа или вывод из группы российского подразделения «и его деконсолидациция из RBI».

Топ-менеджер отметил, что процесс будет осуществлен в соответствии с местными и международными законами, а также на основе консультаций с компетентными органами.

«Мы продолжим сокращать нашу бизнес-активность в России до тех пор, пока не проведем эту потенциальную транзакцию. При этом российский Райффайзенбанк продолжит проведение некоторых банковских операций, чтобы выполнять условия лицензии. Он продолжит поддерживать своих клиентов, в том числе затронутых сокращением бизнеса. RBI также имеет обязательство заботиться обо всех сотрудниках на всех рынках присутствия», — рассказал CEO группы, отметив, что в Райффайзенбанке работает более 9 тыс. сотрудников.

Группу RBI в России, помимо Райффайзенбанка, представляют лизинговая, страховая и управляющая компании.