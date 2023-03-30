Разработчики Москвы предложили новый продукт для водителей фур и междугородних автобусов

Московские разработчики создали продукт, с помощью которого водители грузовых автомобилей и междугородних автобусов смогут контролировать свой режим труда и отдыха. Комплект состоит из картридера и мобильного приложения, доступных для использования с помощью мобильного телефона. Об этом сообщил 30 марта руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московские разработчики все чаще кооперируются друг с другом для создания новых и уникальных продуктов. Например, две столичные компании предложили новое решение, которое поможет водителям грузовых автомобилей и междугородних автобусов контролировать режим труда и отдыха», — сказал Владислав Овчинский. По его словам, компания ISBC совместно с «Имиктех» разработали комплект из картридера и мобильного приложения, с помощью которых можно выгружать всю информацию о рейсе с карты водителя, включая количество часов работы и отдыха, а также просматривать выявленные нарушения и отправлять отчеты в транспортные компании.

Напомним, логистические компании по приказу Минтранса РФ должны устанавливать на свой автопарк тахографы, которые фиксируют изменения скорости, режим труда водителя и соблюдение правил дорожного движения. Они записываются на специальную карту водителя. Выгрузку данных обычно делают через автоколонну (к которой прикреплен рейс) или через специальный портал на компьютере. Новая разработка, получившая название «Таховод Комплект» и картридер, позволяют делать это дистанционно с помощью мобильного телефона.

«Для новой разработки компания подобрала наиболее эффективное аппаратное решение, сочетающее несколько форматов передачи данных и компактный размер. Картридер не нуждается в дополнительных переходниках, которые часто теряются, и может использоваться поочередно с неограниченным количеством мобильных устройств, что позволяет экономить на покупке нового оборудования в дальнейшем», — рассказал руководитель проектов компании компании ISBC Кирилл Елизаров.

Мобильное приложение не потребует дополнительных расходов на оплату лицензии или закупку оборудования, отметил гендиректор компании «Имиктех» Иван Мораль. Оно может работать на любом мобильном телефоне и передавать данные с картридера через Bluetooth или через USB-кабель, подключенный к мобильному устройству.

Как подчеркнули в мэрии столицы, размещение производств на территории города открывает инвесторам значительные возможности. В их числе доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также к поддержке со стороны властей Москвы. Промышленникам города доступно более 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы.