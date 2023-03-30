«Росатому» разрешили строить третий энергоблок египетской АЭС «Эль Дабаа»

Египетские власти выдали госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство третьего энергоблока АЭС «Эль Дабаа».

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

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«Получена лицензия на строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»», — говорится в сообщении.

По словам старшего вице-президента АО «Атомстройэкспорт» (АО «АСЭ», инжиниринговый дивизион госкорпорации) по управлению проектами сооружения АЭС Александра Корчагина, получение разрешения на строительство третьего энергоблока стало результатом «колоссальной работы» по подготовке лицензионной документации. «Благодаря слаженной совместной работе заказчика и подрядчика мы успешно проходим новые этапы в строительстве первой атомной электростанции в Египте», — подчеркнул он.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на корпоративное издание «Страна Росатом», заседание совета директоров Управления по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA), на котором было принято решение, состоялось накануне, 29 марта. Сообщается, что в ходе инспекции эксперты ENRRA подтвердили безопасность третьего энергоблока с российским реактором ВВЭР-1200.

Строительство первого энергоблока «Эль Дабаа» стартовало в середине прошлого года, второй начали возводить осенью.

Российско-египетское межправительственное соглашение о строительстве энергообъекта общей стоимостью $30 млрд в составе четырех энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый было подписано в ноябре 2015 года в Каире. Одновременно с этим было заключено соглашение о предоставлении Египту государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение атомной станции, который покроет 85% работ. Оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов. Выплаты Египтом по кредиту, предоставляемому под 3% годовых, должны начаться в октябре 2029 года.

Строительство всех четырех блоков станции завершится к 2028-2029 годам. АЭС будет расположена недалеко от Средиземного моря, в городе Дабаа провинции Матрух, примерно в 300 км к северо-западу от Каира.