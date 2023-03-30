Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники стали использовать новую уловку для получения доступа к онлайн-банку клиента.

Об этом предупредили россиян в ВТБ. В частности, в пресс-службе банка рассказали, что в последнее время фиксируется усиление активности мошенников, которые говорят клиентам о «блокировке учётной записи онлайн-банка».

«С этой целью злоумышленники обзванивают клиентов банка, представляясь сотрудниками контакт-центра, – отмечается в сообщении. – В ходе разговора, после того как клиент пошел на контакт с мошенниками и поверил им, они просят назвать пароль из смс, который якобы поможет восстановить работу сервиса».

В этой связи пресс-служба ВТБ предупреждает своих клиентов, что на самом деле мошенники пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит с целью вывести деньги на свои счета.

В таком случае необходимо немедленно положить трубку и оперативно связаться с банком по официальным каналам, чтобы уточнить информацию.

Как ранее писал «Эксперт», в Сбере сообщили о росте числа случаев мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и обвиняют жертву якобы в измене Родине.

