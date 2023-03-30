«Ростех» разработал «невидимый» материал для самолетов

Холдинг «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») представил опытные образцы «принципиально нового материала», который может поглощать радиоволны в широком диапазоне частот.

«Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые», — говорится в сообщении «Ростеха».

Уточняется, что при создании уникального материала были соединены несколько слоев стеклоткани. В основе разработки — тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции. «Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации», — поясняют в госкорпорации.

Разработкой занималось входящее в «Росэлектронику» Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ). Как отметил гендиректор предприятия Алексей Дымовских, перед современным военным авиастроением давно стоит вопрос создания конструкционного радиопоглощающего материала. «Существующие виды стелс-покрытий летательных аппаратов требуется регулярно восстанавливать, а стеклопластик со сниженным коэффициентом отражения не требует технического обслуживания. Наши опытные образцы уже успешно прошли необходимые заводские испытания», — рассказал глава ЦКБ РМ.

Сообщается, что «невидимый» материал будет использован при изготовлении лопаток компрессоров двигателей — одной из самых заметных деталей в радиодиапазоне.