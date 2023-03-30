Большой переполох: с самой важной ценой на нефть можно попрощаться

Ценовой эталон Dated Brent считается самым важным нефтяным бенчмарком в мире. Совсем скоро, с 1 июня он изменится навсегда. Торговцы нефтью в панике и очень недовольны изменениями, но этот радикальный шаг, утверждают его авторы, необходим. Причина в том, объясняет S&P Global Commodity Insights (Platts), отвечающий за определение Dated Brent, что объем торгуемой нефти, входящей в корзину, медленно, но неуклонно снижается, что со временем не позволит ей оставаться надежным инструментом для определения цены сделок по покупке и продаже миллионов тонн североморской нефти. О важности Dated Brent говорит то, что с ее помощью устанавливают цену приблизительно двух третей добываемой в мире нефти, включая самую распространенную – марку Brent. Иногда она даже определяет цену сделок по газу. А еще от нее зависят цены множества нефтяных деривативов.

Начиная с июня, к пяти маркам нефти, составляющим Dated Brent, добавится марка нефти West Texas Intermediate Midland (WTI) из Пермского бассейна в Техасе. Ее будут доставлять в Роттердам и там будет уже определяться чистая цена с учетом доставки, но не из Америки, а как бы с Северного моря. После этого, объясняет механизм Bloomberg, экономисты Platts будут сравнивать конечный результат с ценами 5 других марок, входящих в Dated: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll, которые часто называют по первым буквам - BFOET. Если выяснится, что цена WTI Midland наиболее конкурентоспособна, то она и будет окончательно принята как стоимость Dated.