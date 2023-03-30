Большой переполох: с самой важной ценой на нефть можно попрощаться

Ценовой эталон Dated Brent считается самым важным нефтяным бенчмарком в мире. Совсем скоро, с 1 июня он изменится навсегда. Торговцы нефтью в панике и очень недовольны изменениями, но этот радикальный шаг, утверждают его авторы, необходим. Причина в том, объясняет S&P Global Commodity Insights (Platts), отвечающий за определение Dated Brent, что объем торгуемой нефти, входящей в корзину, медленно, но неуклонно снижается, что со временем не позволит ей оставаться надежным инструментом для определения цены сделок по покупке и продаже миллионов тонн североморской нефти. О важности Dated Brent говорит то, что с ее помощью устанавливают цену приблизительно двух третей добываемой в мире нефти, включая самую распространенную – марку Brent. Иногда она даже определяет цену сделок по газу. А еще от нее зависят цены множества нефтяных деривативов.
Начиная с июня, к пяти маркам нефти, составляющим Dated Brent, добавится марка нефти West Texas Intermediate Midland (WTI) из Пермского бассейна в Техасе. Ее будут доставлять в Роттердам и там будет уже определяться чистая цена с учетом доставки, но не из Америки, а как бы с Северного моря. После этого, объясняет механизм Bloomberg, экономисты Platts будут сравнивать конечный результат с ценами 5 других марок, входящих в Dated: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll, которые часто называют по первым буквам - BFOET. Если выяснится, что цена WTI Midland наиболее конкурентоспособна, то она и будет окончательно принята как стоимость Dated.
Несмотря на то, что новая схема вступает в силу 1 июня, некоторые изменения уже произошли. Например, Platts начал определять форвардные цены по новой методике уже в феврале.
Очень важная деталь реформы Dated Brent будет заключаться в количестве компаний и организаций, которые в оставшиеся до июня два месяца начнут работать по-новому. Чем их будет больше, тем быстрее она станет эталонным инструментом ценообразования. На конец марта, по данным Platts, таких компаний уже было 12.
Dated также влияет в конечном счете на так называемый Brent Index, цену барреля нефти, которую раз в месяц публикует ICE Futures Europe и которая используется для сделок с фьючерсами за наличный расчет.
Изменения в Dated Brent уже вызвали большой переполох на нефтяных рынках. Ответ на главный вопрос: станет ли новая Dated лучше старой, даст, пожалуй, как часто бывает в подобных случаях, время. Сейчас же основная масса сделок по нефти проходит по старой Dated.
Март, судя по всему, станет рекордным по поставкам американской нефти из Мексиканского залива в Европу. До конца месяца еще день, но скорее всего суммарный объем поставок достигнет миллиона баррелей нефти марки WTI Midland, той самой, которая скоро будет играть важную роль в определении главной цены для глобального нефтяного рынка.
Кстати, многие считают, что с добавлением еще одной марки к корзине из 5 марок нефти возрастет риск ошибок, но американские операторы 11 нефтяных терминалов, признанных Platts и участвующих в определении Dated Brent, уверяют, что все будет в порядке. Еще одна проблема заключается в объеме перевозимой нефти, которая будет включаться в новую Dated Brent. Вопрос, похоже, пока еще не решен, но скорее всего, пишет Bloomberg, объем грузов будет ограничен, скажем, 700 тыс. баррелей.