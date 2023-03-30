Пекин нанес Вашингтону первый валютный удар

На Шанхайской бирже нефти и природного газа (SPNGE) сегодня произошло историческое событие – заключена первая сделка по продаже сжиженного газа (СПГ) за юани. Первопроходцами стали, сообщает Reuters, китайский нефтегазовый гигант CNOOC и французская энергетическая компания TotalEnergies, один из крупнейших на планете трейдеров СПГ. Китайцы купили за юани у французов приблизительно 65 тыс. тонн СПГ, которые доставили из ОАЭ.

Заключение сделки между CNOOC и Total ознаменовало окончание продолжавшего несколько лет подготовительного периода, в течение которого китайцы готовились к покупке сырья за юани. Это прямой вызов США и американскому доллару, доминирующему в международной торговле, включая торговлю энергоносителями. Во время крайне важного и значимого визита в декабре 2022 года в Эр-Рияд китайский президент Си Цзиньпин призвал государства Персидского залива использовать SPNGE как платформу для заключения сделок по продаже нефти и газа в китайской национальной валюте.