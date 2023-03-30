Пекин нанес Вашингтону первый валютный удар

На Шанхайской бирже нефти и природного газа (SPNGE) сегодня произошло историческое событие – заключена первая сделка по продаже сжиженного газа (СПГ) за юани. Первопроходцами стали, сообщает Reuters, китайский нефтегазовый гигант CNOOC и французская энергетическая компания TotalEnergies, один из крупнейших на планете трейдеров СПГ. Китайцы купили за юани у французов приблизительно 65 тыс. тонн СПГ, которые доставили из ОАЭ.
Заключение сделки между CNOOC и Total ознаменовало окончание продолжавшего несколько лет подготовительного периода, в течение которого китайцы готовились к покупке сырья за юани. Это прямой вызов США и американскому доллару, доминирующему в международной торговле, включая торговлю энергоносителями. Во время крайне важного и значимого визита в декабре 2022 года в Эр-Рияд китайский президент Си Цзиньпин призвал государства Персидского залива использовать SPNGE как платформу для заключения сделок по продаже нефти и газа в китайской национальной валюте.
«Китай намерен продолжить импортировать огромные объемы нефти из стран Персидского залива,- процитировал Reuters в декабре прошлого года китайского лидера.- Мы готовы расширять импорт и сжиженного газа и укреплять сотрудничество в сфере энергетики при помощи Шанхайской биржи нефти и природного газа и сделок в юанях».
Заключение сделки между CNOOC и Total в юанях – первая ласточка в нефтегазовом секторе, но не первый выход китайской валюты на международную финансовую арену. Впрочем, переоценивать это событие тоже не стоит, потому что юаню предстоит еще долгий путь, чтобы поколебать доминирование американского доллара в мировой финансовой системе и международной торговле. Конечно, это первый звонок, который в Вашингтоне должны услышать, но пока особых поводов для беспокойства у Джанет Йеллен, возглавляющей министерство финансов США, нет. Хотя бы потому, что сравнение между долларом и юанем явно не в пользу последнего: на долю доллара приходится 41% глобального финансового рынка, а юаня – 2,7%.