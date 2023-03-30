СМИ: Белый дом не знает, что делать с союзом России и Китая

Поведение США на мировой арене выглядит так, словно американские власти не понимает, как поступить с Россией и Китаем, которые продолжают укреплять стратегическое партнёрство. Об этом, в частности, говорится в статье издания The National Interest.

Авторы публикации напомнили, что несмотря на то, что в ходе недавней встрече на высшем уровне председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, оба лидера избегали обсуждения формального военного союза, их разговоры о «сотрудничестве в сфере военно-технического взаимодействия» послужили ещё одним доказательством того, что Москва и Пекин вместе работают над тем, чтобы вытеснить США как ведущей сверхдержавой мира и установить новый тоталитарный мировой порядок.

«Белый дом, похоже, не знает, как дать отпор, – отмечает издание. – Американские власти находятся в растерянности из-за напряжённой международной обстановки, поэтому отложили создание плана борьбы с геополитическими соперниками».

Также журналисты считают, что команда Джо Байдена была сосредоточена – возможно, чрезмерно – на поддержке Украины и беспокоилась о возможной войне с Китаем из-за Тайваня.

«Хотя поддержка Украины и защита Тайваня важны, Соединенным Штатам явно необходимо разработать более широкую глобальную стратегию, чтобы противостоять глобальной угрозе, исходящей от этой Новой оси», – пишет The National Interest.

Как ранее писал «Эксперт», в ходе визита Си Цзиньпина в Москву Россия и Китай смогли договориться по такому количеству вопросов, которого никто в мире, пожалуй, не ожидал. И самыми частыми словами в совместной декларации двух стран стали «совместная защита», «взаимодействие» и «развитие». Таким образом, Путин и Си Цзиньпин обеспечили Вашингтону головную боль.