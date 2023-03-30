Стартовавшая с космодрома Плесецк ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту российский военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1в» легкого класса, стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны РФ.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь», — сообщает российское оборонное ведомство.

Уточняется, что бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме, ему присвоен порядковый номер «Космос-2568». Специалисты внесли сведения о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации.

Ракета «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах российских военных стартовала с космодрома Плесецк 29 марта в 22:57 мск, старт и выведение на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.