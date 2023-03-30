ЦБ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными бумагами

Банк России еще на полгода ограничил обращение части заблокированных иностранных ценных бумаг, которые ранее были выведены на неторговые счета. Это решение должно защитить права и интересы инвесторов и минимизировать их риски, сообщили в ЦБ.

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«С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке», — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке при этом отметили, что право собственности владельцев на такие бумаги сохраняется. Кроме того, правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.

