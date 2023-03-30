Украина потребовала у BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell делиться с ней сверхприбылями

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ведущие мировые эенергоконцерны должны делиться с Киевом своими сверхприбылями, полученными в связи с украинским кризисом.

В интервью Politico чиновник указал на то, что, по его оценкам, непредвиденная прибыль сырьевых компаний на фоне конфликта превышает $200 млрд. «Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», — сказал Галущенко. Издание отмечает, что озвученная Галущеко сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти компаний — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.

Украинский министр также призвал западные страны «закрыть лазейки» в санкциях, связанных с продажей российских энергоресурсов. По его словам, Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо, для того чтобы страны Евросоюза перестали зависеть от российских поставок.