Украинская комиссия по описи имущества покинула территорию Киево-Печерской лавры

Члены комиссии по вопросам приема-передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), ушли с территорию монастыря, так и не начав работу.

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Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее к обители, в которой между тем начали бить в набат, прибыли члены комиссии музея-заповедника, однако верующие не пустили их к лавре. Сотрудники украинских правоохранительных органов не стали вмешиваться в ситуацию, отмечает агентство.

Один из членов комиссии заявил, что если их не пустят в монастырь, представители музея-заповедника могут составить «соответствующие документы» и обратиться в полицию.

Напомним, 20 марта украинские власти предписали священникам и монахам Киево-Печерской лавры (основана в 1051 году) покинуть ее территорию до конца текущего месяца. Юридически это требование было оформлено следующим образом: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник (находится в подчинении Министерства культуры Украины) объявил о расторжении бессрочного договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом комплекса Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). Поводом для расторжения стали «многочисленные нарушения», выявленные Государственной аудиторской службой Украины: 36 незаконно построенных сооружений и уничтожение старинного ограждения. Как отмечал «Эксперт», столь масштабный «вандализм» длился явно не один десяток лет, а неожиданное внимание государственных аудиторов носило откровенно заказной характер.

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Ранее 30 марта суд принял иск, удовлетворив ходатайство лавры о том, чтобы органы власти разъяснили суть нарушений при пользовании канонической церковью имуществом на территории монастыря. Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.