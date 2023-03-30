Генеральный штаб войск Украины признал в вечерней сводке за 29 марта успех Вооруженных сил РФ в Артемовске (украинское название — Бахмут).

«На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех», — цитирует сообщение украинского военного ведомства «РИА Новости».

Накануне, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Киев в ближайшее время столкнется с давлением международного сообщества, а внутри Украины его будут подталкивать к компромиссу с Москвой.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в беседе с агентством указал на то, что киевский режим превратил Артемовск в некий символ, в то время как судьба города, по его мнению, предопределена. «Они сами превратили Артемовск в своего рода символ. И это их трагическая ошибка, потому что теперь они бросают все больше и больше неопытных новобранцев в качестве пушечного мяса в этот район... Мы считаем это абсолютно бесполезным, но Украине решать, что делать. В любом случае, судьба Артемовска, думаю, уже предопределена», — сказал Полянский.

Артемовск находится к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинских войск на Донбассе. За город уже более полугода ведутся ожесточенные бои. По последним данным, российские военные перерезали либо взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу; начавшаяся распутица затрудняет ВСУ подвоз боеприпасов и личного состава.

