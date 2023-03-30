В России появится новый способ открытия банковского счета

Россияне уже в 2024 году могут получить возможность открывать счета в банках по видеосвязи без личного присутствия. Механизм планируется протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на межрегиональной конференции в Тюмени. Он подчеркнул, что в случае успеха можно будет отказаться от «атавизма в виде личного присутствия при открытии счета».

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«Еще один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными — это момент, связанный с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации, открытия счета в рамках видеоконференцсвязи. Полагаем, что можно будет провести такую работу в рамках ЭПР. Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета», — цитирует ТАСС Ясинского, выступавшего на конференции по видеосвязи.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Национальный совет финансового рынка направил в ЦБ письмо с предложением провести «пилотирование и последующее нормативное урегулирование технологии удаленной идентификации клиентов в режиме видеоконференции» для повышения доступности финансовых организаций для граждан, особенно с ограниченными возможностями здоровья.

