Япония начала паниковать из-за нехватки поставок сжиженного газа

Сильнее всего зависит от австралийского газа Япония, где боятся дефицита «голубого топлива» со всеми вытекающими отсюда крайне негативными последствиями. Президент и генеральный директор крупнейшей в Японии нефтегазовой компании Inpex Такаюки Уеда признал на слушаниях в одном из парламентских комитетов, что Япония потрясена решением правительства Австралии, постановившего в декабре прошлого года ввести потолки цен на газ и уголь сроком на 12 месяцев. Решение об ограничении цен кабинет Энтони Албаниза принял, напоминает ABC, в конце прошлого года, который прошел под знаком энергетического кризиса и очень высоких цен на энергоносители и, в первую очередь, на газ. В Австралии, к примеру, счета за электроэнергию для домохозяйств выросли за год приблизительно на 40%.
Япония, третья экономика планеты с ВВП в размере 5,5 трлн долларов, она крайне бедна энергоносителями и минеральными ресурсами.
Введение потолка цен на газ и уголь формально не затрагивает сжиженный газ (СПГ), одним из главных экспортеров которого является Австралия. Однако, он несомненно негативно повлияет на его экспорт, а следовательно и на энергетическую безопасность стран, покупающих его у Австралии. Не удивительно, что в Токио его называют «тихим уходом» с глобального газового рынка. Коснется он и крупных СПГ-терминалов, включая 60-миллиардный Ichthys на северо-западном побережье Зеленого континента, оператором которого является Inpex.
Такаюки Уеда понимает озабоченность Канберры не совсем здоровым состоянием внутреннего энергетического рынка Австралии, но выражает озабоченность последствиями, которое решение правительства будет иметь для энергетической безопасности Страны восходящего солнца, для которой Австралия является главным поставщиком газа, а также многих других видов сырья (70% угля, 60% железной руды и 40% газа). Достаточно сказать, например, что только Ichthys дает почти 10% всего японского импорта сжиженного газа.
Одним из таких негативных последствий может быть необходимость увеличения потребления угля для компенсирования отсутствия австралийского газа. Подобный возврат к «грязному» углю приведет к резкому всплеску выбросов парниковых газов и сделает невозможным выполнение поставленной Токио задачи сделать экономику Японии к 2050 году углеродно нейтральной.
Уеда овзучил негативное последствие даже в геополитической сфере. По его словам, образовавшуюся после ухода с рынка Австралии нишу быстро заполнит СПГ, скорее всего, из России, Китая и Ирана.