Япония начала паниковать из-за нехватки поставок сжиженного газа

Сильнее всего зависит от австралийского газа Япония, где боятся дефицита «голубого топлива» со всеми вытекающими отсюда крайне негативными последствиями. Президент и генеральный директор крупнейшей в Японии нефтегазовой компании Inpex Такаюки Уеда признал на слушаниях в одном из парламентских комитетов, что Япония потрясена решением правительства Австралии, постановившего в декабре прошлого года ввести потолки цен на газ и уголь сроком на 12 месяцев. Решение об ограничении цен кабинет Энтони Албаниза принял, напоминает ABC, в конце прошлого года, который прошел под знаком энергетического кризиса и очень высоких цен на энергоносители и, в первую очередь, на газ. В Австралии, к примеру, счета за электроэнергию для домохозяйств выросли за год приблизительно на 40%.

Япония, третья экономика планеты с ВВП в размере 5,5 трлн долларов, она крайне бедна энергоносителями и минеральными ресурсами.