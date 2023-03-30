Завод «Измерон» нарастит объемы выпуска внутрискважинного оборудования для «Газпрома»

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия новой производственной площадки ООО «НПФ Завод „Измерон“», водящего в состав холдинга «Бронка Групп».

«Измерон» производит технологичное внутрискважинное (подземное) оборудование, использующееся для добычи газа, нефти и ее интенсификации, а также занимается научными разработками в данной области. Продукция завода предназначена в том числе для эксплуатации в агрессивных условиях.

Крупнейшим заказчиком предприятия является ПАО «Газпром». Компания много лет закупает у завода комплексы подземного оборудования, в частности, для месторождений на Ямале, в Восточной Сибири, на южном Урале и юге России. Например, по заказу «Газпрома» на «Измероне» освоен серийный выпуск внутрискважинного оборудования в углекислотостойком и сероводородостойком исполнении. Оно в настоящее время используется на Уренгойском, Оренбургском и Астраханском месторождениях.

В открытии новой производственной площадки приняли участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров и генеральный директор завода «Измерон» Павел Альтов.

«Участники мероприятия осмотрели новые производственные помещения завода. В том числе — участок термической обработки заготовок изделий, станки глубокого сверления и высокоточной обработки деталей со сложными поверхностями, а также стенды для испытаний оборудования в условиях, имитирующих скважинные (давление до 115 МПа и рабочая температура)», - сообщает пресс-служба ПАО «Газпром».

Отмечается, что обновленное производство позволит предприятию увеличить объемы выпуска оборудования и расширить номенклатуру изделий с 50 до 200 позиций.