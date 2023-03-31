«Аэрофлот» решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Группа «Аэрофлот» может вернуться к выплате дивидендов в обозримом будущем, однако за 2022 год они выплачиваться не будут.

Как указывается в сообщении перевозчика, совет директоров группы «выработал подход к распределению финансового результата, согласно которому не предполагается выплачивать дивиденды по итогам 2022 года».

В компании уточняют, что по итогам обсуждения вопроса о распределении чистой прибыли и убытков было решено, что «в существующих внешних условиях» сохранение достаточного запаса ликвидности и средств на счетах компании «является приоритетом и необходимым условием» для обеспечения стабильности бизнеса, интересов партнеров, акционеров и сотрудников.

«При этом компания сохраняет приверженность дивидендной политике, нацелена на выплату дивидендов и планирует в будущем рассматривать данный вопрос с учетом интересов компании и ее акционеров», — подчеркивается в пресс-релизе.

Как отмечает ТАСС, после появления этой новости акции группы на Мосбирже падали почти на 6,41%, до 30,64 руб. за бумагу. К 15:39 мск акции замедлили снижение до 4,89% и торговались на уровне 31,1 рубля за бумагу.

«Аэрофлот» — одна из старейших авиакомпаний в мире, она работает уже более 100 лет. В состав группы входит одноименный перевозчик, а также компания «Россия» и лоукостер «Победа».

На прошлой неделе «Аэрофлот» возобновил публикацию операционной отчетности. В феврале число перевезенных всей группой пассажиров увеличилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 6,3%, до 2,9 млн человек. На внутрироссийских маршрутах было перевезено 2,34 млн человек, что на 12,1% больше, чем годом ранее. На международных объем перевозок снизился на 10,9%, до 624,3 тыс. человек. Пассажирооборот в феврале вырос на 18,4%.

Отчетность по МСФО перевозчик не раскрывает с первого квартала 2022 года.