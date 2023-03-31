Акции дня: бумаги «Аэрофлота» просели из-за санкций и дивидендов

Акции авиакомпании «Аэрофлот» дешевели по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 31 марта. Котировки снизились на -3,48% до 31,60 руб. за штуку.

Трейдеры продавали акции после того, как совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Кроме того, рисков акциям добавило продление американских санкций в отношении «Аэрофлота». В пятницу стало известно, что Минторг США на 180 дней продлил экспортные ограничения в отношении компании. Меры ввели после начала спецоперации на Украине.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,62% до 2450,67 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,96% до 996,76 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:57 мск составила 79,67 долларов за баррель (+1,36%). Российская валюта слабела– 77,64 руб. за доллар.