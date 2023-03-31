Американская Kraft Heinz продаст бизнес по производству детского питания в РФ «Черноголовке»

Компания Kraft Heinz (США) договорилась о продаже своего бизнеса по выпуску детского питания в России производителю безалкогольных напитков «Черноголовка».

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора Kraft Heinz в России и СНГ Мэри Гукасян партнерам. Уточняется, что в сделку входят бренды «Умница», «Сами с усами» и предприятия в Георгиевске и Иванове.

«Черноголовка» сможет использовать бренд Heinz Baby в течение «непродолжительного» переходного периода, сообщает газета. Сделку планируется закрыть летом 2023 года после ее утверждения регуляторами.

О планах продать бизнес детского питания в стало известно в июле прошлого года. По сведениям источников издания, Kraft Heinz оценивала стоимость российских активов в 2,5-3 млрд руб.

Сообщается, что американская компания намерена сфокусироваться на развитии в РФ основных категорий — кетчупов и соусов, которые выпускаются на заводе в Ленобласти, — а также продавать товары под брендами Heinz и «Пикадор» в России и странах ближнего зарубежья.

Kraft Heinz основана в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods, крупнейший акционер компании — Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

«Черноголовка» производит безалкогольные напитки, снеки, сладости под марками Fantola, «Байкал», Turbo Energy, Bon Giorno, Fry's и «Савинов». В настоящий момент компания выпускает в Новгородской области детские мясные консервы под собственным брендом. Ранее группа договорилась о покупке российского бизнеса у американской Kellog.