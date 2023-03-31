Авторынок рванул вверх, но удержать бы паритет с китайцами

Доля продаж новых легковых машин китайских марок в России в 2023 году вырастет почти в два раза — до 32%, или до 250 тысяч штук в абсолютном выражении. Такую оценку дали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

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Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные организации, в 2022 году доля продаж китайских автобрендов составляла 18%, или 124,6 тысячи проданных новых легковых машин. Таким образом, в текущем году ожидается рост их доли почти в два раза.

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Большую часть рынка новых легковых автомобилей займет продукция российских автозаводов. Они, по прогнозу, продадут 440 тысяч машин, что должно составить 55% объема продаж легковых машин в РФ. Остальные 13% (100 тысяч штук), это будут иномарки, ввезенные по параллельному импорту, сообщает информационное агентство со ссылкой на РОАД.

И как пишет «Российская газета» со ссылкой на данные компании Fresh Auto, 43% опрошенных ею респондентов приобрели бы автомобили китайского бренда, однако 36% не стали бы этого делать.

За последний год, выяснили во Fresh Auto стали лучше относиться к китайским автомобилям 47% респондентов. У 20% отношение осталось нейтральным, а 9% всегда считали такие автомобили хорошими.

А 24% участников опроса ответили, что продолжают не доверять китайской автомобильной промышленности. 54% респондентов готовы купить автомобиль китайской марки, только если не смогут найти другую иномарку, которая полностью удовлетворит их требования.

А между тем, все эти перспективы, намерения и пожелания относятся к растущему рынку. Расходы россиян на автомобили быстро растут.

Как сообщает ТАСС, траты россиян на новые автомобили в феврале выросли почти на 30% в месячном выражении, следует из материалов «Открытие Авто» и аналитического агентства «Автостат». В конце зимы жители РФ потратили на покупку новых машин 144,4 млрд рублей, что на 29,4% больше по сравнению с январем (111,6 млрд рублей).

Если брать только новые легковые автомобили, то их продано больше на 24,1%, чем в январе: 56,1 тысяч против январских 45,2 тысяч.

Конечно, если брать за базу прошлый год, то нынешний в минусах. Февраль: продажи легковых машин в денежном выражении на 34% меньше, чем в феврале 2022 года (218,8 млрд рублей), и на 43,4% меньше в натуральном выражении (99,1 тыс. единиц в феврале 22-го года).

Более 40% всех денег в феврале потратили на автомобили китайских марок, которых было продано 20,5 тыс. Далее в рейтинге располагаются отечественные марки: 20,5 млрд рублей; доля — 14,2%.

А если смотреть по данным регистраций, доля «китайцев» в январе-феврале составила уже 36%, отметили в пресс-службе «Открытие Авто».

В пятерке лидеров по результатам первых двух месяцев этого года бренды Chery (12476 проданных а/м), Haval (9209 а/м), Geely (6815 а/м), Exeed (3937 а/м) и Omoda (3010 а/м).

Рынком сбыта для Китая является весь мир, отмечает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Торговый оборот Китая с США, например, в 3 раза превышает наш. И экспансия китайских автомобилей по всему миру будет только увеличиваться. К 2030 году Китай планирует нарастить продажу только электромобилей до 8 миллионов в год.

«Мне представляется, что для потребителей важно соотношение цена-качество и в этом плане Китай сделает качественный скачок в ближайшее время. Конкуренция китайских производителей, например, с Tesla, запредельная. В отношении отечественного автопрома при поддержке государства в ближайшие 5 лет вполне реально удержать паритет с Китаем по производству автомобилей для российского рынка», — указывает Станислав Бовт.