Многополярная финансовая система уже стучится в дверь

Доллар постепенно теряет свое лидерство в мировой финансовой системе, и каждое новое потрясение лишь ускоряет этот процесс. Изменение финансовой системы происходит крайне медленно, однако даже за последние годы можно отметить тектонические сдвиги.

Скорее всего, мир движется от однополярной финансовой системы к многополярной, хотя, безусловно, Китая, вероятно, хотел бы, чтобы в ней доминировал юань.

Статья по теме: Россия и Китай приготовили неприятные новости для США по доллару

Для начала отметим ряд изменений, который видно уже сейчас. До 2022 года золото имело тесную корреляцию с привязанными к инфляции казначейскими облигациями Минфина США. Значение корреляции составляло около 99%. Однако с 2022 года эта связь нарушилась (кстати, мы видели подобное в 2008 году). Безусловно, некоторые линейные взаимосвязи все еще могут прослеживаться, все таки на рынках правят бал маркетмейкеры и их модели, и тем не менее базовая линия начала меняться.

Еще один важный момент - это влияние на доллар российско-украинского кризиса, проще говоря, геополитики.

Россия, которая еще несколько лет назад начала отказываться от доллара, резко ускорила этот процесс и в качестве альтернативы выбрала юань. Для нашей страны юань теперь является одной из основных валют в международных резервах, в торговле и даже личных банковских услугах. Financial Times сообщает, что более 50 российских банков теперь предлагают депозиты в юанях, а доля юаня в экспорте России увеличилась в 8 раз.

Стоит ли говорить, что объем торгов парой юань/рубль на Московской бирже превысил объем торговли безусловным лидером всех лет - пару доллар/рубль.

Но это, конечно, далеко не все, ведь Россия - не такая большая экономика, чтобы помешать доллару. Буквально на днях Китай и Бразилия достигли соглашения о проведении торговых и финансовых операций в своих собственных валютах, отказавшись от доллара США в качестве посредника, сообщило AFP со ссылкой на бразильское правительство.

Будет крайне интересно понаблюдать за валютными резервами стран Ближнего Востока в ближайшие несколько лет. Учитывая растущую роль КНР в регионе и особенно усилия по нормализации отношений Саудовской Аравии и Ирана, а также вступления Саудовской Аравии в ШОС. Вероятность того, что Пекин наладит торговлю с экспортерами нефти а нацвалюте оценивается как очень высокая, а ведь так называемый нефтедоллар держится как раз на договоре о том, что расчеты за нефть ведутся именно в американской валюте.

Но и здесь пока рано останавливаться. В видим, как Индия активно расширяет список стран, которые осуществляют международную торговлю через рупию, а не доллар. Список стран, с которым Индия может торговать в рупиях и отказаться от доллара насчитывает уже 18 участников — Россию, Сингапур, Шри-Ланку, Ботсвану, Фиджи, Германию, Гайану, Израиль, Кению, Малайзию, Маврикий, Мьянму, Новую Зеландию, Оман, Сейшелы, Танзанию, Уганду и Великобританию.

И в завершении стоит отметить ралли на рынке криптовалют на фоне банковского кризиса в США. Судя по всему, этот актив все чаще выбирают в качестве потенциальной альтернативы доллару. Ну и, кстати, антироссийские санкции также увеличили популярность криптовалют, ведь именно с помощью них многие смогли обойти санкции и вывести капитал туда, куда требуется - без каких-либо регулирующих проверок.

Важно также отметить, как на этом фоне американские финансовые власти едва ли не ежедневно атакуют криптоиндустрию проверками и уголовными делами - это все не от желания навести порядок - это от желания подорвать доверие к цифровым монетам, так как конкуренция для фиатных денег, а следовательно доллару, очевидна и даже можно сказать угрожающая.

Как видно, факторов подрывающих позиции доллара достаточно много. Последние потрясения на финансовых рынках, как ни странно, не вызвали бегство в американскую валюту, как это было ранее, а наоборот - ослабили его.

Но все же ключевым звеном в попытках свергнуть доллар с финансового Олимпа, а вместе с ним и покончить с гегемонией США в мире, является Китай. КНР является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и использует это положение, чтобы сделать нефтеюань предпочтительным выбором для международной торговли.

Китай уже некоторое время покупает все больше нефти и сжиженного природного газа в Иране, Венесуэле, России и некоторых частях Африки в своей собственной валюте — нефтеюанях.

В марте 2022 года Саудовская Аравия вела переговоры с Пекином об установлении цены на часть своей нефти, продаваемой Китаю, в юанях. Согласно сообщению в Wall Street Journal, переговоры с Китаем по поводу нефтяных контрактов по цене в юанях велись в течение шести лет, но активизировались в 2022 году.

Динамика впечатляющая, и уже в ближайшие годы накопившиеся и назревшие изменения могут начать реализовываться стремительными темпами.

