Эксперт о новой концепции внешней политики: Россия позиционирована как страна-цивилизация

Тема США — не главная в новой Концепции внешней политики, которую подписал Владимир Путин 31 марта. Такое мнение высказал «Эксперту» председатель президиума «Российского совета по международным делам» и Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«Отношения с США, Китаем и Индией — это не базовые положения Концепции, а констатация сложившихся реалий, — сказал политолог. — А в содержательной части самое главное, что Россия позиционируется как страна-цивилизация. Этот момент принципиально отделяет новый документ от тех, которые были раньше, кода говорилось о том, что Россия должна стать частью какого-то мирового или европейского сообщества».

По мнению международника, страна-цивилизация заведомо не ставит перед собой задачи куда-то вписываться, становиться чьей-то частью, стремиться на Запад или Восток. Она самодостаточна и ни в какую другую цивилизацию или сообщество встраиваться не собирается.

«На основании концепции отпадает вопрос, куда поворачивает Россия: на Восток или на Юг? Россия поворачивается внутрь себя. Это не означает изоляционизма, но приоритет в международном сотрудничестве будет отдаваться развитию внутреннего потенциала благодаря внешним связям», — резюмирует Лукьянов.