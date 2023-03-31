Государство зовет население сыграть вдолгую

Одной из ключевых тем совещания президента с кабмином стало привлечение финансирования в те масштабные проекты, которые уже реализуются в стране и будут разворачиваться в будущем. Деньги на это нужны немалые. А у государства карман не бездонный

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«Конечно, ключевой вопрос для запуска бизнес-идей — это финансирование. Как со стороны банковского сектора, так и фондового рынка. Речь идет прежде всего об акционерном и так называемом мезонинном финансировании. На сегодняшний день эти инструменты используются недостаточно активно. Требуется больше ресурсов со стороны банков, всей финансовой системы на проекты развития и особенно на инициативы быстрорастущих технологических компаний», — подчеркнул президент.

Между тем, ситуация с потенциальными источниками сегодня отнюдь не безоблачная.

«Капитализация российского рынка по сравнению с предшествующим годом снизилась почти на 39 процентов, а объем торгов — на 41 процент. Количество новых размещений акций упало с 11 в 2021 году до всего двух — в прошлом году, — сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. — Обострился дефицит “длинных” денег, в том числе в связи с уходом иностранных инвесторов», — добавил он.

Но ведь деньги-то в стране есть!

«Уровень валовых национальных сбережений последние два года составляет порядка 30 процентов ВВП, он даже несколько возрос по сравнению с предшествующими годами. В то же время величина валовых накоплений составляет всего около 22 процентов, то есть разрыв между валовыми сбережениями и накоплениями составляет почти восемь процентов ВВП. Этот ресурс недоиспользованных сбережений, которым сегодня финансируется разрыв между экспортом и импортом, является потенциалом для повышения капитализации фондового рынка», — заявил Белоусов.

Граждан позовут на рынок

Между тем, Минфин разработал сразу несколько инструментов, предназначенных для того, чтобы «длинные» деньги отечественным эмитентам давали российские граждане. Глава ведомства Антон Силуанов в ходе совещания презентовал сразу три новых продукта: ИИС (индивидуальные инвестиционные счета) -3, долевое страхование жизни и программу долгосрочных сбережений.

Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился, заявил Силуанов. Ситуация понятна, интерес снижается. Поэтому предлагаются новые возможности для людей: не просто держать деньги под подушкой или в банке, а надежно вложить их и использовать дополнительные возможности для получения дохода. Эти две задачи — чтобы люди могли вложиться в новые инструменты и получать хороший доход — из числа главных задач развития финансового рынка, подчеркнул глава Минфина.

Ранее программа долгосрочных сбережений обсуждалась на заседании Общественного совета ведомства, где о ней рассказал замминистра Алексей Моисеев.

«Предполагается, что договор будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами», — приводит пресс-служба ведомства слова замминистра.

В сообщении также уточняется, что участие в программе — добровольное, вступить в нее можно будет, заключив договор с НПФ. При этом можно будет переводить накопления из одного фонда в другой. Кроме того, на сбережения до 400 тысяч участник программы может получить налоговый вычет. Плюс — государство готово будет добавить в «копилку» свои средства.

«По этим вложениям будет еще и софинансирование со стороны государства. Мы говорим о том, что оно может составлять до 36 тысяч рублей в год, и это будет продолжаться в течение первых трех лет — плюс еще и гарантирование, тоже со стороны государства», — рассказал Антон Силуанов на совещании у президента.

Знать бы прикуп

Впрочем, кодовое слово здесь «до». По факту эту верхнюю планку получат далеко не все. Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в Минфине, софинансирование привяжут к доходу участника программы. И чем он будет выше — тем меньше будет добавлять государство.

То есть, если гражданин получает до 80 тысяч рублей в месяц и будет вносить в программу 36 тысяч в год (то есть, по 3 ежемесячно), в течение трех лет ему будут софинансировать те самые 36 тысяч. Но если заработок составляет от 80 до 150 тысяч рублей в месяц, то для того, чтобы получить такую же «добавку», надо будет вкладывать уже по 6 тысяч ежемесячно. Ну а при доходе свыше 150 тыс. рублей — не меньше 12 тысяч в месяц.



И тут возникает вопрос: а надо ли это гражданам? Особенно с высокими доходами? Вложить почти полмиллиона (432 тысячи), чтобы получить 108 тысяч рублей от государства сверху? А потом вложить еще примерно 1,7 млн рублей за 12 лет (минимальный срок участия в программе — 15 лет). И все это в ожидании доходности, якобы, превышающей депозиты. Не великоват ли для России, да и вообще для нынешних турбулентных времен, горизонт планирования? Даже с учетом того, что государство намерено гарантировать сохранность этих вложений (по примеру страхования банковских вкладов — только не на 1,4 млн рублей, а на 2,8).

«Какие бы условия ни предлагались, подавляющая часть граждан и большая часть бизнеса предпочтет пока долгосрочными инвестициями не заниматься — из-за рисков и высокой неопределенности. Яркий пример, показывающий, что привлекать долгосрочные инвестиции сейчас в принципе тяжело, — слабые результаты частно-государственного партнерства (проектов, которые были направлены на инвестиции бизнеса вместе с государством) и довольно скромное участие бизнеса», — рассуждает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» ФФБ РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Второй пример того, почему перспектив по привлечению долгосрочных инвестиций не очень много, — крайне скромные результаты по софинансированию накопительной части пенсии, хотя государство щедро вносило свою лепту. Накопительная часть пенсии много лет находится в замороженном состоянии, что дополнительно демотивирует граждан относительно любых долгосрочных инвестиций», — добавляет Хестанов.

«За последние несколько лет мы видели уже несколько попыток перезапуска системы долгосрочных накоплений, в которые должна трансформироваться замороженная система ОПС. Мне видится основным камнем преткновения неготовность в практической плоскости обсуждать значимое софинансирование со стороны государства. А без него стимулов вкладывать на 10 лет свои собственные средства у граждан нет и не будет», — добавляет генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов.

Риск — благородное дело

Митрофанов отмечает, что доходность, которую исторически показывают НПФ и УК, мала. А единственный значимый пример вовлечения средств населения в инвестиционный процесс можно было наблюдать в системе ИИС’ов, где за счет существенного налогового вычета человек получал значимую прибавку к своим деньгам.

Собственно, именно в ИИС Минфин видит второе окно возможностей. И для граждан, и для фондового рынка.

«Для тех людей, которые хотят рискнуть и больше заработать, предлагается новый инструмент индивидуальных инвестиционных счетов, где люди сами будут выбирать ценные бумаги, в которые будут инвестировать, или могут обращаться в соответствующие управляющие компании и там уже по степени риска выбирать свою политику. Предположим, можно купить акции Сбербанка, можно инвестировать в “Газпром” и так далее. То есть люди сами уже будут принимать соответствующие решения или могут проконсультироваться, но это уже более активные участники на финансовом рынке», — заявил Антон Силуанов.



При этом, как отмечает Сергей Хестанов, ИИС третьего типа далеко не так привлекателен.

«Наибольший интерес у граждан вызывали ИИС первого и второго типа, которые позволяли получить возврат НДФЛ, потому что это происходило быстро и наглядно. Тот ИИС, который позволял не платить налог в случае, если человек держит средства больше 3 лет, пользовался меньшей популярностью. А ИИС третьего типа еще менее популярен. У людей накоплен негативный опыт (например, заморозка накопительной части пенсии). С учетом того, что сейчас обстановка из-за санкций довольно сложная, привлечь долгосрочные инвестиции будет гораздо тяжелее», — считает Хестанов.

Все снова упирается в сроки — как ранее сообщало агентство РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева, срок по ИИС-3 (после которого можно забрать деньги и не платить налог на полученный доход) могут составлять от пяти до десяти лет. Но в перспективе планируется поднять планку все-таки до 10. Хотя, в законопроекте, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, такой информации нет. Но разговоры о необходимости долгосрочного инвестирования наглядно подтверждают слова чиновника.

Страховка от бедности

Впрочем, есть и третий вариант, который, вроде бы, сочетает в себе несколько привычных элементов и может принести пользу не только по окончании срока договора. Речь идет о долевом страховании жизни.

«В целях развития сегмента добровольного страхования жизни предлагается ввести институт долевого страхования жизни. Сегодня в рамках классического договора страхования жизни граждане сами инвестировать средства не могут. Институт долевого страхования — новый вид страхования, который будет являться классическим и одновременно даст гражданам возможность инвестировать часть уплаченной страховой премии в выбранные ими инструменты и активы — для получения инвестиционного дохода. То есть, предлагается превратить этот страховой продукт в полноценный инвестиционный инструмент для граждан. Вложения по новому виду страхования будут гарантированы государством — по аналогии с банковскими вкладами на сумму 1,4 миллиона рублей», — рассказал Андрей Белоусов.

«У нас такие продукты были ещё в советское время — когда, с одной стороны, страхуешь своё здоровье, покупаешь страховку, а с другой ещё и получаешь инвестиционный доход. То есть, помимо того, что, не дай Бог, наступит страховой случай, в любом случае в конце действия страховки получишь инвестиционный доход, который тоже будет не ниже (мы же видим, какие доходности на финансовом рынке), чем по депозиту. Тоже интересный для людей инструмент», — заявил Антон Силуанов.

В принципе, сейчас в России уже есть программы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Они, вроде бы, и от рисков, прописанных, как страховые случаи, защищают, и могут приносить доход. ДСЖ же сочетает в себе и страховую, и инвестиционную части. Однако кардинально отличается от них.

«Главное: средства, вложенные в долевое страхование, при неблагоприятной рыночной конъюнктуре могут быть потеряны клиентом. То есть, клиент несет инвестиционный риск», — приводит портал banki.ru комментарий генерального директора «БизнесДром», председателя комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павла Самиева.

Хотя гарантирование вкладов должно помочь спасти деньги участника ДСЖ в случае банкротства страховщика.

При этом долевое страхование жизни предполагает, что инвестиционный портфель будет формироваться из большого количества инструментов, тех, которые выберет клиент. А значит, и доходность по такому продукту может быть выше. Плюс — инициаторы проекта предусматривают налоговые льготы и по новой программе страхования.

По мнению президента, это и есть слагаемые успеха.

«Как обеспечить интерес потенциальных инвесторов? Вы сами ответили: обеспечить надежность и доходность», — резюмировал Владимир Путин.