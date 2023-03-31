Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал подробности новой Концепции российской внешней политики.

По словам министра иностранных дел, в ней вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на нашу страну и её союзников, передаёт РИА Новости.

«Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие», – подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что логика новой Концепции внешней политики РФ отражает изменения после начала специальной военной операции.

«Логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримое ускорение с началом специальной военной операции», - сказал Лавров.

Министр, в частности, отметил, что в документе говорится о беспрецедентном за последнее десятилетие уровне международной напряжённости и экзистенциальном характере угроз безопасности России. Согласно документу, они исходят от недружественных стран.

Как ранее писал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России.

«Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации», – сказал глава государства во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Как пояснил Путин, обновлённая Концепция ляжет в основу практических действий России в среднесрочной и более отдалённой перспективе, а также станет добротной доктринальной основой для дальнейшей работы в сфере международных отношений.