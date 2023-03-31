Лесопромышленный холдинг Segezha продал европейские предприятия по выпуску упаковки

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group продал расположенные в Европе мощности по производству упаковки — Segezha Packaging — из-за невозможности обеспечивать их операционную деятельность на фоне санкций.

Об этом рассказал президент Segezha Михаил Шамолин, передает «Интерфакс». Топ-менеджер не стал называть покупателя и стоимость сделки, однако при этом отметил, что активы реализованы «по рыночной цене».

По его словам, предприятия проданы «просто потому, что физически поддерживать их деятельность было невозможно» в том числе по причине санкций, и, в частности, из-за того, что заводы не могли покупать бумагу на европейском рынке, «потому что производители бумаги отказывались им ее поставлять», а клиенты не покупали продукцию Segezha Packaging «из-за того, что владелец европейских активов — российская компания».

Уточняется, что речь идет о семи заводах по производству бумажной упаковки в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии общей мощностью 704 млн мешков в год.

После продажи Segezha Packaging в сегменте производства бумажной упаковки Segehza остаются российские заводы, расположенные в Карелии, Ростовской области и Подмосковье. Их общая мощность составляет 878 млн мешков в год.

О том, что Segezha рассматривает вариант продажи европейских активов в связи с санкционными ограничениями и сложностями в логистике, стало известно еще в конце прошлого года. Тогда же сообщалось, что холдинг изучает возможность строительства предприятий по производству бумажной упаковки в других регионах мира, в том числе в Египте, ЮАР, Малайзии, Вьетнаме, Китае, Мексике и той же Турции.

По словам Шмолина, в настоящий момент группа планирует сосредоточиться на повышении эффективности имеющихся мощностей; глобальные проекты пока будут отложены.

Segezha Group входит в АФК «Система» и является ведущим российским вертикально-интегрированным лесопромышленным холдингом с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Согласно годовому отчету о результатах деятельности, опубликованному 31 марта на сайте компании, ее выручка в 2022-м увеличилась на 15% год к году и составила 106,8 млрд руб. Чистая прибыль — 6,1 млрд руб. (спад на 60% год к году).