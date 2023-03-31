Лукашенко допустил введение в страну стратегического ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости договорится с российским лидером Владимиром Путиным о введении в страну стратегического ядерного оружия.

Об этом он сказал, обращаясь с посланием к народу и парламенту. По его словам, Белоруссия будет свой суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать чем только возможно, в том числе, и ядерным арсеналом, передаёт РИА Новости.

«И не надо говорить, <...> что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», –подчеркнул Лукашенко.

Как ранее писал «Эксперт», по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нервная реакция некоторых стран Запада на слова Владимира Путина о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии вызывает недоумение.

Как отметила дипломат, после заявленных США и НАТО намерений нанести России «стратегическое поражение», рассчитывать на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер со стороны Москвы в ядерной сфере было бы наивно.

