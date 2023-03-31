Медведев: миротворцы НАТО на Украине будут законной целью

Истинные намерения европейцев, которые обсуждают отправку на Украину «миротворцев», заключаются в установлении на линии соприкосновения выгодного им мира с позиции силы.

Другими словами, так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт и будут законной целью для ВС РФ, если разместятся без согласия России и будут угрожать её безопасности.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвавший при этом натовцев, «оборзевшими тварями, которые соскочили с катушек от своего жлобства и наглости».

«Они держат всех остальных за конченых п… придурков. И, цинично ухмыляясь, предлагают свои "миротворческие" услуги. Их истинные намерения ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы. Ввести свои "миротворческие" войска на Украину с автоматами и на танках, в каких-нибудь синих касках с жёлтыми звездами. Чем это заканчивается, показывает история проведенных США и их союзниками операций в самых разных регионах мира. Трагедии Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака, Афганистана, многих стран Африки…», – написал Медведев в своём Telegram-канале.

Как предположил политик, так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне Украины, изрядно нагреть на этом руки, доведя ситуацию до точки невозврата, тем самым развязать ту самую третью мировую, которой на словах так опасаются.

«Очевидно и то, что такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооруженных сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти "миротворцы" должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага. Они комбатанты, а не "писмейкеры". И они будут погибать в ходе военных действий», – резюмировал Медведев.

