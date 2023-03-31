Минобороны сообщило оперативную обстановку в зоне проведения спецоперации

Минобороны России сообщило оперативную обстановку в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Согласно данным, которые озвучил на брифинге 31 марта официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск общие потери ВСУ составили до 260 украинских военнослужащих и наёмников, 6 автомобилей, 4 пикапа, 4 боевые машины пехоты, 4 бронетранспортера, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар (ДНР). Общие потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, 2 пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено до 85 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое (Харьковская область). Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских боевиков, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация». В районе населенного пункта Отрадокаменка (Херсонская область) уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны.

Российские системы ПВО за сутки перехватили 3 снаряда РСЗО HIMARS, а также 3 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Маринское и Зеленый Под (Херсонская область).

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 404 самолётов, 227 вертолётов, 3 625 БПЛА, 415 ЗРК, 8 487 танков и других боевых бронированных машин, 1 076 боевых машин РСЗО, 4 469 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9 231 единицы специальной военной автотехники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 30 марта Конашенков сообщил, что российские средства ПВО впервые в зоне проведения СВО сбили в воздухе новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Кроме того, были сбиты 3 РСЗО HIMARS, а также уничтожены 2 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай (ДНР).