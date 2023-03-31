Москвичи посетили экскурсии по заводам города в рамках проекта «Открой#Моспром»

«Этот год стал для проекта «Открой#Моспром» юбилейным – ему исполнилось 5 лет. За это время промышленные предприятия Москвы в онлайн- и офлайн-форматах посетили более 11,5 миллиона человек. С каждым годом проект становится все более популярным, а число желающих своими глазами увидеть, как работают современные заводы, растет. Поэтому с марта этого года очные экскурсии будут проходить ежемесячно», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

В туры вместе с москвичами отправился и корреспондент «Эксперта». О том, почему горожане ходят на экскурсии не только в Третьяковку и Пушкинский, читайте в нашем материале.

Воздуховоды «ГалВент»

Недалеко от станции метро «Шоссе Энтузиастов» на улице Плеханова расположилась «Фабрика вентиляции ГалВент», на которой производят воздуховоды и мусоропроводы для всей страны. Проходящим мимо пешеходам не заглянуть за высокий забор предприятия. Зато участники экскурсии «Открой#Моспром» не только заглянут – они пройдут по всем цехам фабрики. Экскурсию для москвичей проведет директор по развитию предприятия Олег Логинов.

«Мы открытое предприятие, и жители Москвы должны знать, что такой завод есть. Мы работаем, и у нас все хорошо: на данный момент на предприятии трудятся более 600 человек, из них непосредственно в производственном процессе занято более 450. Средняя зарплата сотрудников производства – более 100 тысяч рублей. В рамках проекта «Открой Моспром» также проводим специализированные экскурсии для студентов вузов и техникумов», - пояснил Логинов.

Перед началом пешеходного тура участников попросили надеть светоотражающие жилеты и выдали беспроводные приемники с герметично упакованными наушниками, чтобы во время экскурсии лучше слышать гида.

Уже в первом цехе становится понятно, что аудиогиды выдали не зря: изготовление воздуховодов – дело шумное. Большой производственный цех поделен на зоны, в каждой из которых занимаются изготовлением отдельного вида деталей. Мы продвигаемся по цехам сварки, покраски, проходим станки, которые вырезают части будущих изделий и сгибают листы металла. Детали складывают по категориям, которые маркируются qr-кодами для автоматического учета и быстрого поиска необходимых комплектующих.

На «ГалВент» изготавливают воздуховоды двух видов: круглые и прямоугольные. По техническим свойствами они не отличаются, но прямоугольные можно вписать практически в любые параметры помещения за счет их формы.

Территория фабрики впечатляет своими масштабами – больше 37 тыс. кв. метров, из которых 17 тыс. – непосредственно производственные мощности. На заводе в день выпускают более 120 тыс. изделий, которые поставляют от Калининграда до Владивостока. Их используют для оснащения промышленных предприятий, жилых домов и даже космодромов. Каждое третье здание в Москве и Подмосковье оснащено вентиляцией «ГалВент».

Участники экскурсии Виталий и Лариса не впервые посещают проект «Открой#Моспром». Пара любит все необычное и нестандартное, поэтому и развлечения выбирает соответствующие. С корреспондентом «Эксперта» они поделились тем, что «ГалВент» впечатлил их высоким уровнем условий труда, площадью производственных цехов и складов.

Кроме того, на «ГалВент» разработали уникальную систему раздельного сбора отходов через мусоропроводы. Разработку оценили в «Сколково». Пока произведен только тестовый прототип, его и показали гостям. Изделие снаружи представляет собой обычный отсек мусоропровода, который оснащен кнопками для двух категорий отходов «сортируемого» и «несортируемого» мусора. Жители домов могут выбрать необходимую категорию, нажать на кнопку, и система сама распределит мусор в нужный бак.

«Я люблю посещать промышленные предприятия и не первый раз на подобной экскурсии: уже была на комбинате «Очаково» и научно-производственном объединении «Наука». В Третьяковку может пойти кто угодно, а здесь уникальный шанс попасть на промышленное производство и увидеть процесс изнутри. После визита я испытываю гордость за свою страну: я увидела, что мы обеспечиваем предприятия и жителей собственными разработками и продукцией», - рассказала корреспонденту «Эксперта» посетительница экскурсии Стефания.

Безопасное движение поездов на железных дорогах

Участников экскурсии по Лосиноостровскому электротехническому заводу (филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») собрали у памятника Феликсу Дзержинскому, в честь которого в 1928 году были переименованы объединенные Ярославские и Лосиноостровские мастерские Северной железной дороги, относящиеся к тому моменту к министерству путей сообщения.

На базе этих мастерских впоследствии и вырос Лосиноостровский электротехнический завод имени Ф. Э. Дзержинского - предприятие, которое сейчас производит современные микропроцессорные системы и устройства для безопасности управления движением поездов.

Тур по производству, которое расположено в Бабушкинском районе Москвы, доверили провести ведущему инженеру-технологу предприятия Александру Пуртову.

Для обычного горожанина продукция завода покажется непонятной: множество микросхем, проводов, мигающих лампочек. Но благодаря именно этому непростому на взгляд обывателя оборудованию на железной дороге поезда передвигаются без аварий и по расписанию. Продукция московского филиала «ЭЛТЕЗА» может работать в различных климатических условиях и при температурах от -50 до +80 градусов по Цельсию и даже в условиях 9-балльной сейсмоактивности. Основной заказчик предприятия – компания ОАО «РЖД».

Вот уже около 10-ти лет «ЭЛТЕЗА» движется к технологической независимости и локализации производства, и ее столичный филиал не исключение. Запуск программы импортозамещения дал толчок для активного развития собственного производства. Поэтому после введения антироссийских санкций производство продукции на предприятии не пострадало, поскольку процент зарубежных комплектующих был уже минимизирован.

По словам инженера-технолога, за последние три года спрос на продукцию завода вырос в 2-3 раза. Это связано с увеличением темпов строительства железных дорог и метрополитена. Оборудованием московского производства интересуются и за рубежом: покупатели есть в Монголии, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане.

«Я половину жизни проработал с этими щитами, и было так интересно увидеть, кто и где их собирает», - поделился своей историей Сергей Георгиевич, бывший сотрудник «Газпромнефть-Ямал». По его мнению, сейчас к техническим профессиям мало внимания со стороны молодежи, поэтому важно популяризировать такие специальности.

Участники задержались у стенда с сотрудниками-ветеранами предприятия. Напротив некоторых фамилий стаж работы превышает 40 лет. «Я уже не первый раз посещаю экскурсии по заводам. Здесь впервые увидела такую большую стену почета», - рассказала корреспонденту «Эксперта» экскурсантка Евгения. По ее словам, за все время проекта она успела побывать примерно на десяти предприятиях столицы.

«Раньше я одна ходила на экскурсии. А теперь стала приглашать с собой молодого человека – вот такие необычные у нас свидания», - улыбнулась Евгения и добавила, что планирует также посетить музей государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева.