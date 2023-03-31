Обвинения в отношении Трампа могут привести к неожиданному сценарию президентских выборов

Большое жюри Манхэттенского суда одобрило предъявление обвинений Дональду Трампу. Случай беспрецедентный. С сегодняшнего дня Трамп — первый экс-президент в истории США, официально обвиненный в совершении преступления. Прокурор Манхэттена Элвин Брэг уже связался с адвокатами бывшего главы государства для обсуждения его формального задержания.

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Трамп, разумеется, обвинил своих противников в политическом преследовании и во вмешательстве в выборы: «Демократы врали…в надежде поймать Трампа, но сейчас они сделали немыслимое — обвинили абсолютно невиновного человека…Никогда прежде в истории нашей страны такого не было…прокурор Манхэттена Элвин Брэг, который был отобран и финансируется лично Джорджем Соросом, является позорищем…Американский народ осознает, что затевают радикальный левые демократы».

Реакция республиканцев в Конгрессе также не заставила себя долго ждать. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что привлечет к ответственности прокурора Манхеттена Брэга за «злоупотребление» полномочиями: «Элвин Брэг нанес необратимый ущерб стране в попытке вмешаться в наши президентские выборы. Он выпускает на волю оголтелых преступников и в то же самое время использует священную систему правосудия против президента Дональда Трампа. Американский народ не потерпит подобной несправедливости, а Палата представителей призовет Элвина Брэга к ответственности», — написал спикер в своем Twitter. Республиканка Марджори Тейлор Грин и вовсе призвала объявить импичмент Джо Байдену, а также подтвердила свою преданность Дональду Трампу: «Пора заканчивать эту бредовую охоту на ведьм…Я с Трампом!!!»

Не остался в стороне и главный потенциальный противник эксп-президента на республиканских праймериз, губернатор Флориды Рон Десантис: «Использование правовой системы для продвижения политической повестки…не по-американски. Соросовский районный прокурор…использует закон против политического оппонента…». Десантис также подчеркнул, что не намерен экстрадировать Трампа в Нью-Йорк в случае получения подобного запроса.

Реакция «слонов» объяснима: Трамп все еще популярен среди электоральной базы Республиканской партии США. Более того, за последний месяц его рейтинг увеличился. Согласно опросу Fox News от 29 марта, за Трампа на потенциальных праймериз готовы проголосовать 54% избирателей-республиканцев, за Десантиса — 24%. Для сравнения, в феврале соотношение составило 43% против 28% в пользу Трампа. Десантис, вроятно, учитывает и то, что, одобрив экстрадицию, он окончательно потеряет возможность апеллировать к трамповскому электорату, а вместе с этим и шанс получить номинацию и выиграть выборы президента в будущем.

Республиканцев в Конгрессе также не может не беспокоить собственное переизбрание, ведь значительная их часть представляют штаты, в которых популярность Трампа запредельна. Кроме того, согласно CBS News и Reuters, новость о предъявлении обвинений стала поводом для внеочередного этапа фандрайзинга как для экс-президента, так и для верных ему конгрессменов.

Свою позицию, конечно, высказали и демократы. Лидер партии в Сенате Чак Шумер заявил: «Не должно быть никакого внешнего политического давления или запугивания…призываю критиков и сторонников господина Трампа не мешать процессу». Демократ Адам Шиф добавил: «Предъявление обвинений бывшему президенту беспрецедентно. Но то же самое можно сказать о незаконных действиях Дональда Трампа».

Прецедент закона слаще

Явится Трамп в Нью-Йорк добровольно или нет — главный вопрос. Предположим, что он решил побегать от прокуратуры. Разумеется, это создаст некоторые проблемы для мобильности его президентской кампании. Например, он вряд ли сможет свободно передвигаться по демократическим штатам, так как оттуда его могут экстрадировать в Нью-Йорк. Проблемность ситуации объясняется тем, что среди них — такие штаты, как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, необходимые для победы на президентских выборах. Однако никаких серьезных юридических препятствий для ведения избирательной кампании нет.

Есть и второй сценарий: Трамп сдался и его даже посадили (что вовсе не обязательно с учетом небольшой тяжести вменяемого ему преступления). Примеры из политической истории США, а также целый ряд лазеек в американском законодательстве указывают на абсолютную правомочность пребывания в гонке не только кандидата-обвиняемого, но и заключенного.

«Факт пребывания в тюрьме во время следующих президентских выборов не помешает ему [Трампу] баллотироваться…» — заявил Майкл Герхардт, профессор конституционного права в Университете Северной Каролины. Тут на помощь приходят прецеденты. В начале XX в. американский социалист Юджин Дебс несколько раз баллотировался на пост президента США. Последнюю попытку, в 1920 году он осуществил, находясь в тюрьме и набрал 3,4% голосов. В 1992 году другой заключенный, Линдон Ларуш, осужденный в 1988 году, тоже попытался переехать из камеры в Белый дом. Стоит отметить, что Ларуш смог собрать 2,7 млн долларов пожертвований избирателей на свою кампанию.

Можно представить и еще более невероятный исход событий: Трамп выиграл выборы, будучи в заключении. По словам гарвардского профессора права Лоуренса Трайба, нахождение победителя в тюрьме также не отменяет легитимность решения избирателей. «Некоторые президенты сравнивали Белый дом с тюрьмой, но Конституция не конкретизирует, что это единственная “тюрьма”, в которой ты должен находиться, чтобы выполнять обязанности президента» — заявил Трайб. Мало того: по мнению ученого, Трамп мог бы поменять юридический статус Белого дома и зарегистрировать его как объект в ведении Федерального бюро тюрем (ведомство находится в ведении исполнительной власти). Таким образом, он сможет на вполне законных основаниях жить в официальной резиденции президента США. правда, как быть тогда с выездами за пределы «тюрьмы», не говоря уже об иностранных визитах?

Но не будем пока заглядывать так далеко вперед, пытаясь заодно разобраться в тонкостях американской юриспруденции. Подробности обвинений со стороны прокуратуры Манхеттена будут известны только на следующей неделе. Вполне вероятно, что процесс споров между обвиняемым и обвинителями будет долгим и напряженным. Точно ясно лишь то, на этом президентская кампания Трампа отнюдь не заканчивается. Цитируя Сервантеса: «Затравленный и прижатый к стенке кот превращается в тигра».