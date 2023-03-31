Ограничения на перевод средств за рубеж продлили еще на полгода

Банк России продлил до 30 сентября 2023 года ограничения на перевод средств за рубеж. Лимит на перечисления сохраняется для россиян и резидентов из дружественных стран. Кроме того, еще как минимум шесть месяцев будет действовать запрет на вывод средств физлиц и юрлиц из недружественных стран, не работающих в РФ.

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«Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции», — сообщили в ЦБ.

Физлица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран, отметил регулятор. При этом сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физлиц и юрлиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в РФ. Исключение делается только для иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

«Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках», — напомнили в ЦБ.