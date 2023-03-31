Пенсионеры-миллионеры: ВТБ назвал средний размер вкладов пожилых клиентов

Почти половина получателей пенсионных выплат на карту ВТБ имеют депозит или накопительный счет, на которых в среднем хранится 1,7 млн и 460 тыс. рублей соответственно. Из более 1 млн клиентов, которым зачисляется пенсия на карту банка, средний возраст женщин составляет 58 лет, мужчин – 61,8 года, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Статья по теме: В Госдуму внесен законопроект о повышении порога страхования средств в НПФ с 1,4 до 2,8 млн рублей

По данным кредитной организации, большинство их клиентов-пенсионеров проживают в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Иркутской и Челябинской областях. В прошлом году количество таких клиентов выросло в полтора раза, особенно заметно — в Чечне, Калужской, Астраханской, Рязанской и Тамбовской областях. В банке также отметили, что пенсионеры все активнее используют онлайн-банкинг — три четверти таких клиентов оплачивают там услуги ЖКХ и совершают переводы.

«Сегодня среди пенсионеров растет интерес к цифровым сервисам, поэтому меняется тренд их взаимодействия с банками: вместо посещения офисов они решают повседневные финансовые вопросы в онлайн-режиме. Для своих сбережений они активно ищут способы преумножения средств и все чаще выбирают для этого вклады, при этом все чаще открывают их дистанционно», — отметила замначальника управления «Старшее поколение» ВТБ Елена Нестеренко.

