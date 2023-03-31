В покупке российского Райффайзенбанка могут быть заинтересованы китайские или индийские финансовые организации.

Такое мнение озвучил директор Венского института международных экономических исследований (WIIW) Марио Хольцнер, передает ТАСС.

По прогнозам эксперта, продажа или вывод из состава австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) ее российской «дочки» займет много месяцев и затянется до следующего года.

«На это, безусловно, уйдет много месяцев, так что до конца года точно ничего нельзя будет сделать», — заявил Хольцнер, уточнив, что имеет в виду как продажу Райффайзенбанка, так и вывода его из состава банковской группы. «Возможными покупателями российского бизнеса RBI могут стать, например, китайские или индийские банки, имеющие хорошие отношения с Кремлем», — отметил также экономист.

Райффайзенбанк — дочерняя структура Raiffeisen Bank International AG — работает в РФ с 1996 года. В марте министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что RBI должен принимать решение относительно продолжения деятельности в России в условиях санкций самостоятельно. Ранее стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает давление на группу с целью вынудить ее уйти из РФ по настоянию Вашингтона.