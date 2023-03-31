Потанин заявил, что «Норникель» будет бороться за сохранение позиций на западных рынках

Компания «Норильский никель» рассчитывает вернуться на традиционные для нее рынки после окончания периода нестабильности и намерена добиваться сохранения позиций на них.

Об этом сообщил глава компании Владимир Потанин, передает ТАСС.

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Он отметил, что Европа и другие регионы заинтересованы в продукции «Норникеля», однако по причине эмоциональной оценки текущей ситуации отказываются от традиционных объемов поставок «себе во вред» либо ищут им замену в виде менее выгодных вариантов.

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«Все, что не будут брать наши традиционные партнеры — мы уже подготовили альтернативные логистические цепочки для поставки на рынки Юго-Восточной Азии и в другие страны мира, мы не столкнемся с ситуацией, когда в связи с отказом от поставок со стороны наших европейских партнеров у нас не окажется рынка сбыта. Более того, я убежден, после того, как период нестабильности, которая сейчас наступила — когда он будет позади, я уверен, что у нас хватит сил вернуться на эти рынки, хватило бы мудрости у наших партнеров отнестись к этому прагматично», — сказал Потанин, подчеркнув, что компания будет бороться за то, чтобы сохранять позиции на всех рынках.

Отмечается, что в 2022 году на Европу пришлось 47% продаж «Норникеля» против 53% годом ранее, на Азию — 31% против 27%. Еще 15% выпало на Северную и Южную Америку — тут показатель не изменился, как и по России и СНГ, на которые пришлось 5%.

В июне прошлого года Лондон включил Владимира Потанина в санкционный список, в декабре аналогичное решение принял Вашингтон. На сам «Норникель» ограничения не распространяются.

По словам Потанина, хотя компания и не является санкционным предприятием, все последствия недружественного отношения к экономике РФ она на себе испытывает. Сейчас «Норникель» пересматривает свои инвестиционные обязательства с учетом изменения конъюнктуры цен на мировом рынке металлов и других внешних вызовов, рассказал глава компании.

«Норильский никель» — крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Консолидированная выручка компании по итогам 2022 года составила $16,9 млрд, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA снизился на 17% до $8,7 млрд. Чистая прибыль уменьшилась на 16% и составила $5,9 млрд. Объем капитальных вложений при этом вырос на 55% до рекордных $4,3 млрд.