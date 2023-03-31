Премьер Венгрии заявил, что ЕС близок к обсуждению возможности отправки войск на Украину

Страны Евросоюза в скором времени могут перейти к открытому обсуждению отправки на Украину военных.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает «РИА Новости».

По его словам, европейские лидеры приближаются к тому, чтобы «легитимным и принятым» стал вопрос о том, могут ли страны ЕС отправить на Украину «в какой-либо форме войска некого миротворческого типа».

«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — предупредил глава венгерского правительства.

Орбан отметил, что год назад шли споры о том, можно ли посылать Киеву летальное оружие, при этом Будапешт выступал и продолжает выступать против такого решения. «Страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос — только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска», — сказал политик.

С начала спецоперации Венгрия выступает против отправки оружия Украине и не одобряет санкции на российские энергоносители. В марте 2022 года венгерский парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружение Киеву с территории страны. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт хочет обезопасить территорию Закарпатья, где проживают этнические венгры; поставки оружия через этот регион стали бы законной военной целью для России — в Москве неоднократно указывали на то, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии, а также на то, что Вашингтон и НАТО напрямую участвуют в конфликте, поставляя оружие Киеву.