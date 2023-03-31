Путин утвердил новую Концепцию внешней политики

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России.
«Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации», – сказал глава государства во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
При этом он подчеркнул, что из-за существенных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы.
Как пояснил Путин, обновленная Концепция ляжет в основу практических действий России в среднесрочной и более отдалённой перспективе, а также станет добротной доктринальной основой для дальнейшей работы в сфере международных отношений.
Президент также отметил, что МИД РФ вместе с другими ведомствами провели кропотливую работу по приведению данного документа в соответствие с современными реалиями.
Среди основных положений обновленной Концепции:
- Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений;
- Россия рассчитывает на осознание Западом бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию;
- Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира;
- приоритетное внимание будет уделяться устранению рудиментов доминирования США в мире;
- Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности;
- особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией;
- главная цель в Ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.