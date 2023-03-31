Раскрыт «самый тайный план» Путина, врагам России будет страшно

Обсуждение президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином мирного плана вызвало большое напряжение в мире. Но от содержания «самого тайного плана» врагам России станет ещё страшнее. О его содержании в эфире телеканала «Царьград» рассказал политический обозреватель Андрей Перла.

Он напомнил, что в ходе недавней встречи лидеров России и Китая в Москве мирный план обсуждался за закрытыми дверьми, поэтому никто не знает о чём на самом говорили Путин и Си Цзиньпин.

«Но, возможно, речь шла о чём-то более масштабном, чем мирный план по Украине. Вполне вероятно, что слово «мирный» здесь стоит воспринимать как относящееся ко всему миру. Именно факт обсуждения этого плана вызвал на Западе сильное напряжение, поскольку это был план принуждения не России, но самого Запада к определённым действиям», – предположил Перла.

В частности, он отметил, что для Пекина важным пунктом является доллар, так как Китай хочет, чтобы американская валюта перестал быть мировой резервной, а стал всего лишь валютой крупной мировой экономики.

«И для этого не надо ничего запрещать, достаточно начать проводить сделки по энергоносителям не только в долларах, но и в других валютах. А о завершении долларовой монополии можно будет говорить, когда нефтяные фьючерсы также начнут торговаться, например, в юанях», – подчеркнул эксперт.

Фактически, как считает он, речь могла идти о разделении мира, одну часть которого составят свободные независимые государства, которые действуют в соответствии с собственными интересами и не всегда связанные друг с другом даже приятельскими отношениями, а вторая останется сферой влияния Вашингтона.

По мнению обозревателя, мирный план Си включает в себя очень важную вещь, которую мы очень редко проговариваем, а между тем Китай не собирается никого культурно подавлять и учить жить.

«И вот это страшно важно, в отличие от англосаксов, которые диктуют, в прямом смысле, как верить в бога, как строить церкви, как должно быть, вернее, как не должно быть семьи. Китайцы спокойно говорят партнёрам: пожалуйста, у себя живите так, как вы считаете правильным, мы будем то же самое делать у себя, и мы не будем вас ни к чему принуждать, потому что не видим в этом никакого прагматического смысла», – резюмировал Перла.

Как ранее писал «Эксперт», в статье, опубликованной в издание The National Interest, говорится, что поведение США на мировой арене выглядит так, словно американские власти не понимает, как поступить с Россией и Китаем, которые продолжают укреплять стратегическое партнёрство.

Авторы публикации напомнили, что несмотря на то, что в ходе недавней встрече на высшем уровне Си Цзиньпина и Владимира Путина, оба лидера избегали обсуждения формального военного союза, их разговоры о «сотрудничестве в сфере военно-технического взаимодействия» послужили ещё одним доказательством того, что Москва и Пекин вместе работают над тем, чтобы вытеснить США как ведущей сверхдержавой мира и установить новый тоталитарный мировой порядок.