Уход западных трейдеров пшеницы из России пойдет лишь на пользу Москве.

Такое мнение высказал колумнист агентства Bloomberg Хавьер Блас.

«Россия, безусловно, является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, что делает ее жизненно важным фактором глобальной продовольственной безопасности. Страна также является гигантским производителем кукурузы, ячменя и семян подсолнечника», — пишет журналист, отмечая, что несмотря на действия ведущих международных трейдеров, российское зерно и другие культуры продолжат поступать на мировые рынки, а в самой РФ местные торговцы займут место зарубежных.

Блас отмечает, что ситуация несопоставима с уходом из РФ в 2022 году нефтяных гигантов, ставшим результатом политического давления со стороны Запада. По словам колумниста, в случае с торговцами зерном Москва практически ничего не теряет. «Как выразился один из руководителей отрасли, Путин указал им на дверь», — сообщает обозреватель, обращая внимание на то, что российское зерно попадает в такие страны, как Египет, Бангладеш и Турция, симпатизирующие Москве или, по крайней мере не находящиеся с ней в противостоянии.

«Западные трейдеры будут вынуждены расстаться с элеваторами и экспортными терминалами, при этом списывая стоимость каждого из них на несколько сотен миллионов долларов», — подчеркивает автор статьи.

Американская Cargill Inc. — крупнейший в мире зерновой трейдер — «очень осторожно» объяснила свой уход из России, продолжает Блас, указывая на то, что компания намерена продолжать поставки зерна из России на рынки назначения в соответствии с заявленной ей целью «накормить мир». Viterra, зерновой трейдер, поддерживаемый сырьевым гигантом Glencore Plc, реализует аналогичный сценарий, пишет обозреватель.

«Без западных трейдеров, покупающих и продающих урожай в глубинке России, Вашингтон и Брюссель потеряют ключевой источник информации», — заключает журналист.