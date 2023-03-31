Сбер отменил комиссию за переводы для участников СВО

С 31 марта Сбер отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в спецоперации. Для клиентов, получающих зачисления на карту Сбера, на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях — по телефону, карте и счету, сообщили в пресс-службе банка.

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«Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах. Перевести деньги без комиссии можно не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов. Функция переводов без комиссии для клиентов-участников СВО подключена банком автоматически — в мобильном приложении банка в разделе "Профиль — У вас подключено" появится опция "Переводы без комиссии"», — говорится в сообщении банка.

В кредитной организации также напомнили об отмененной ранее комиссии за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам «Мир» Сбера для клиентов-участников СВО. Кроме того, такие клиенты могут вернуть комиссию за годовое обслуживание карты и проводить банковские операции через СМС с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.

