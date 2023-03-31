«Сегежа»: вопрос о дивидендах остается открытым

Чистая прибыль лесопромышленного холдинга с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины «Сегежа Групп» в 2022 г. сократилась на 60%, до 6,1 млрд руб. Причин тому было несколько.

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Прежде всего, после «закрытия» Европы компания переориентировала часть экспорта продукции на другие рынки, что потребовало затрат. Резко выросли расходы на логистику. На этот фактор жалуются и другие экспортеры — от угольных компаний до «Роснефти». Для «Сегежи» рост затрат на транспортировку более значим, чем для некоторых других компаний, поскольку тарифы исчисляются с тонны перевезенных грузов, а стоимость лесной продукции в абсолютном выражении невысока.

Доля экспортной выручки компании составляет 72% (сократилась за 2022 г. на 2 п.п.), поэтому на финансовый результат Группы повиляло укрепление курса рубля.

Не очень хороша была конъюнктура рынков сбыта «Сегежи». Так, в середине ноября запасы в порту Тайцань (основной порт импорта пиломатериалов из РФ в Китай) превышали показатель 2021 г. на 31%. В последнем квартале прошлого года существенно упали внутренние цены на ряд товарной номенклатуры продукции холдинга, что объясняется как сезонным фактором, так и снижением покупательного спроса населения.

Впрочем, другие важные балансовые показатели компании выглядят не так уж плохо. Выручка выросла на 15%, до 106,8 млрд руб., в том числе благодаря эффекту от консолидации активов АО «НЛХК» и ООО «ИФР». OIBDA сократилась на 16% до 24,7 млрд руб., а рентабельность по OIBDA составила завидные 23%.

Такая, в основном не очень радостная отчетность была ожидаема рынком.

«Менеджмент еще в прошлом году предупреждал, что конец года будет тяжелым, т.к. компания перенаправляла объемы товара на альтернативные рынки с европейского, а на самих рынках преобладали негативные ценовые тренды. Тем не менее, четвертый квартал может стать отправной точкой для роста, поскольку в значительной степени изменился курс рубля, а также были предприняты меры по снижению логистических расходов», - комментирует документ главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Аналитик инвестбанка «Синара» Ирина Фомкина считает, что нижнюю точку кризиса «Сегежа» прошла в IV квартале 2022 г.

«В I квартале нынешнего года мы ожидаем существенного улучшения финансовых результатов — как вследствие ослабления рубля, так и за счет восстановления объемов реализации», — пишет в своем обзоре Фомкина.

Остается открытым вопрос о дивидендах. «Сегежа» входит в АФК «Система», которая очень любит получать дивиденды со своих «дочек» и направлять их в том числе на новые проекты. Но выплаты от «Сегежи» ожидаются более чем скромные.

По оценкам Анны Курбатовой из Альфа-Банка, дивидендная доходность акций «Сегежи» в нынешних ценах может составить 3,4-6,3 — совет директоров даст свою рекомендацию по этому вопросу в апреле-мае.

Акции эмитента отреагировали на отчетность ростом волатильности, но потом продемонстрировали попытку снижения. С середины декабря прошлого года бумага торгуется в восходящем тренде, подорожав за это время почти на 30%. Последние 4 сессии «Сегежа» лежит в боковике на техническом сопротивлении.

Пока не видно ни технических, ни фундаментальных драйверов, которые позволили бы акциям лесопромышленного холдинга торговаться лучше рынка.