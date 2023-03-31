«Сирийский конфликт имеет значение, но не ведущее»: Пригожин рассказал о боевом опыте бойцов ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» получили военный опыт благодаря участию в ряде военных конфликтов. Ситуация в Сирийской арабской республике (САР) не стала ведущей, заявил глава военного формирования Евгений Пригожин.

Арабская редакция информационного агентства Sputnik обратилась к главе ЧВК с просьбой назвать причины побед «музыкантов» в зоне СВО на территории Донбасса. Пригожин подчеркнул, что «оркестр» не раз участвовал в различных острых конфликтах. Благодаря этому, они успешно сражаются с оппонентами из ВСУ.

«Успех ЧВК «Вагнер» обусловлен не только сирийским конфликтом, он обусловлен теми войнами, которые ЧВК «Вагнер» успела пройти за эти почти 10 лет, которые предшествовали конфликту на Украине. И поэтому да, безусловно, сирийский конфликт здесь тоже имеет значение, но не ведущее», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Он также добавил, что в рядах «оркестра» действительно есть добровольцы из арабских стран. Но такие случаи единичны.