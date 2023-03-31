Ипотека теряет популярность

Российские банки в январе—феврале 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 704,0 млрд рублей, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (803,8 млрд рублей), передает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Банка России. При этом количество выданных в первые два месяца года кредитов снизилось по сравнению с январем—февралем 2022 года на 16,8% (192 тысячи против 230,6 тысячи).

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе—феврале 2023 года увеличился на 292,3 млрд рублей (или на 2,1%), до 14 трлн 355,9 млрд рублей. В феврале 2023 года банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 422,4 млрд рублей, что на 11,4% меньше, чем в феврале 2022 года (476,9 млрд рублей); по сравнению с январем 2023 года выдача увеличилась на 50% с 281,6 млрд рублей.

Количество предоставленных в феврале кредитов снизилось по сравнению с февралем прошлого года на 15,5% (114,6 тысячи против 135,7 тысячи), а по сравнению с январем текущего года увеличилось на 48,3%. Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в феврале увеличился на 292,3 млрд рублей, или на 2,1%.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в феврале выросла до максимальных с марта 2022 года 8,05% (с 7,86% в январе). Средний размер одного ипотечного кредита в феврале составил 3,684 млн рублей, что на 1,1% больше, чем в январе. Годовые темпы роста этого показателя снизились до 4,8% после 5,8% в январе и 17,9% в декабре.

Средневзвешенный срок одного кредита в феврале увеличился на 2,6 месяца, до 287,5 месяца (почти 24 года) по сравнению с 284,9 месяцами в январе и после рекордно высоких 289,4 месяца в декабре. За год средний срок кредита увеличился на 23,0 месяца с 264,5 в феврале 2022 года, или на 8,7%.

Ставки растут — спрос на ипотеку падает

Падение спроса на ипотеку — закономерное явление, полагает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. В декабре прошлого года на ипотечном рынке наблюдалось явное оживление, напоминает он. У правительства было намерение не продлевать льготную ипотеку, поэтому граждане стремились успеть в «последний вагон».

Вообще же, указывает эксперт, рынок недвижимости начал испытывать проблемы с весны 2022 года. Спрос сократился, цены начали снижаться. Количество покупателей резко уменьшилось — соответственно, сократился объем ипотечного кредитования. Январь и февраль 2023 года можно назвать затишьем не только на рынке недвижимости, но и во многих других сферах. И причина в том, что в экономике сейчас происходит массовая адаптация к новым условиям.

Начало года — сезонно слабый период, но сокращение год к году обусловлено именно ужесточением кредитных условий, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Ипотечные ставки растут: впервые с декабря 2021 года их средняя величина на первичном рынке поднялась выше 5%. На вторичном — уже почти 10%. Это оказывает давление на объем выдач, и такая тенденция будет продолжаться в последующие месяцы, уверен аналитик.

На горизонте второго и большей части третьего квартала текущего года спад может продолжаться, полагает аналитик. В мае вступят в силу меры ЦБ, ужесточающие практики субсидирования ставок при продаже жилой недвижимости, а с июля начнется сезонный спад активности на рынке. В сентябре—октябре ситуация может стабилизироваться, но за счет высокой базы четвертого квартала 2022 спад в формате год к году все еще будет прослеживаться.

Ставка по льготной ипотеке находится в районе 8%, по семейной — около 6%, отмечает Игорь Галактионов. При этом средневзвешенная ставка по кредитам под залог ЖДУ за февраль по-прежнему ниже этих уровней — в районе 5,2%. Так что потенциал для роста еще есть. По вторичному жилью справедливый уровень ставок при сохранении ключевой на уровне 7,5% может быть в районе 10—11% против февральских 9,9%.

Для строительного сектора рост ставок негативен, добавляет эксперт, поэтому власти будут очень внимательно следить за ситуацией в отрасли, чтобы избежать проблем. При первых угрозах стабильности для крупных девелоперов условия по льготным программам могут быть смягчены, а ЦБ, возможно, возьмёт паузу в своей борьбе с нерыночной ипотекой.