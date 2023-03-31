Дональд Трамп: «демократы совершили немыслимое»

Большое жюри присяжных Манхэттена решило вчера 30 марта, все же обвинить Дональда Трампа, как пишет CNN, по трем десяткам пунктам, связанным с мошенничеством в бизнесе. На следующей неделе Трампу предложено явиться в прокуратуру, где ему будут официально предъявлены обвинения и где он, не исключено, будет взят под стражу. Главным обвинением, скорее всего, окажется подкуп порноактисы Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) накануне президентских выборов 2016 года, когда ей заплатили 130 тыс. долларов за то, чтобы она молчала о сексуальных контактах с Трампом в 2006-7 годах. Факт выплаты денег за молчание сам экс-президент категорически отрицает, но это признал его бывший адвокат Майкл Коэн, который в самый разгар президентской кампании 2016 года и передал порноактрисе деньги. Преступление же состоит в том, что выплата была проведена через документы как оплата юридических услуг, что квалифицируется как подлог финансовой документации и мошенничество.

Нью-йоркские присяжные обеспечили Дональду Трампу место в истории: он станет первым экс-президентом США, которому будет предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления.

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Дату и место сдачи – скорее всего, это будет прокуратура Манхэттена, расположенная рядом со зданием уголовного суда - 45-го президента США будет обговорена между прокурорами и его адвокатами. Если Трампа арестуют, что скорее всего и произойдет, возможно, уже во вторник 4 апреля, то первым делом у него возьмут отпечатки пальцы. Такой процедуры до него ни с одним бывшим американским президентом тоже не проводили.

Несмотря на арест статуса экс-президента США Трампа лишать не собираются. Тут возникнет один из многочисленных нюансов, которых будет великое множество, а именно: Дональду Трампу как бывшему главе Соединенных Штатов теперь до самой смерти положена охрана Секретной службы. Будет любопытно посмотреть, как будут задерживать охраняемого агентами Секретной службы человека.

Еще один интересный вопрос, который сейчас задают американцы: наденут ли на Дональда Трампа наручники, как это обычно делается во время ареста не только в кино, но и в жизни? Случай с Трампом конечно, уникальный. Большинство экспертов считает наручники на руках бывшего президента маловероятными.

На первом заседании суда Трампа судья предложит обвиняемому признать себя виновным по всем пунктам предъявленного обвинения. Дональд Трамп, естественно, с негодованием отвергнет это предложение, как уже неоднократно делал, и вновь заявит о том, что все происходящее является охотой на ведьм и политическим преследованием с целью помешать ему участвовать в президентских выборах в 2024 году.

«Демократы лгали, обманывали и воровали в своей одержимости попытками заполучить Трампа, но теперь они совершили немыслимое»,- прокомментировал сенсационную ситуацию 45-й президент США. Кстати, New York Times пишет, что Трамп до самого конца надеялся, что присяжные не проголосуют за предъявлением ему обвинений.

После того, как Дональд Трамп в очередной раз заявит о своей невиновности, его скорее всего освободят до суда и он вернется в свою флоридскую резиденцию Мар-а-Лаго. Поскольку обвинение экс-президенту будет предъявлено в Нью-Йорке, то там должен пройти и суд. Когда он состоится, неизвестно, но с учетом скорости судопроизводства в крупнейшем городе Америки можно смело говорить, что не раньше чем через год. Адвокаты обвиняемого наверняка попытаются закрыть дело, а если получат отказ, попросят перенести суд в другое место.

Ну и самое главное: крайне маловероятно, что Дональд Трамп попадет за решетку. Во-первых, обвинения ему скорее всего будут предъявлены далеко не самые серьезные, а во-вторых, он впервые окажется на скамье подсудимых, что обычно тоже учитывается в процессе вынесения приговора.