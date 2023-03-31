ЦБ назвал объем денег, которые пытались незаконно вывезти из России в 2022 году

Объемы подозрительных операций в банковском секторе в 2022 году сократились на 5% — со 105 млрд рублей до 100 млрд рублей, а незаконный вывод средств за рубеж стал минимальным за весь период наблюдения. Показатель сократился до 36 млрд рублей в основном за счет уменьшения объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары, сообщается в аналитическом комментарии Банка России.

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«В 2022 году объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в условиях, вводившихся в течение года санкционных ограничений, сложились на минимальном за весь период мониторинга уровне — 36 млрд рублей, снизившись на 16% по сравнению с 2021 годом (43 млрд рублей). Указанное сокращение обеспечено преимущественно за счет уменьшения в 1,6 раза объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары», — говорится в сообщении ЦБ.

Обналичивание денежных средств вне банковского сектора регулятор относит к транзитным операциям повышенного риска. За год этот показатель сократился на 5%, до 29 млрд рублей. При этом объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе оказались чуть выше, чем в 2021 году, и составили 64 млрд рублей. Так, почти вдвое вырос объем обналичивания по банковским картам и счетам физлиц и ИП, при этом в 2,5 раза снизился объем подозрительных операций по исполнительным документам.

По данным регулятора, во второй половине прошлого года объемы подозрительных наличных операций во всех секторах экономики сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это, по мнению ЦБ, произошло благодаря внедрению платформы «Знай своего клиента». При этом в Центробанке отметили, что основной спрос на теневые финансовые услуги по-прежнему остался в строительном секторе (43%), торговле (26%) и секторе услуг (19%).

