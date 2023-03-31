Ценам на газ в Европе предрекли большой отскок

Заканчивающаяся неделя на газовом рынке Европы оказалась одной из немногих за последние месяцы недель роста цен. После 27 марта главные газовые фьючерсы выросли почти на 10%. Почти весь март цены на газ продолжали снижаться. Они опустились до июльского минимума 2021 года. Газ после более чем годичного перерыва вновь становится более привлекательным видом топлива по сравнению с углем и нефтью. Вырос в последние недели и месяцы и аппетит к сжиженному газу (СПГ) в отдельных частях Азии.

«Цены, похоже, пытаются нащупать дно и, вероятно, начнут расти ближе к концу года,- приводит Bloomberg прогноз главы отдела глобального газового рынка Wood Mackenzie Ltd. Катерины Филиппенко, сделанный на Европейской конференции по газу, которая прошла на этой неделе в Вене.- Мы едва ли увидим уровни прошлого, 2022 года, но волатильность останется».