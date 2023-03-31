Ценам на газ в Европе предрекли большой отскок

Заканчивающаяся неделя на газовом рынке Европы оказалась одной из немногих за последние месяцы недель роста цен. После 27 марта главные газовые фьючерсы выросли почти на 10%. Почти весь март цены на газ продолжали снижаться. Они опустились до июльского минимума 2021 года. Газ после более чем годичного перерыва вновь становится более привлекательным видом топлива по сравнению с углем и нефтью. Вырос в последние недели и месяцы и аппетит к сжиженному газу (СПГ) в отдельных частях Азии.
«Цены, похоже, пытаются нащупать дно и, вероятно, начнут расти ближе к концу года,- приводит Bloomberg прогноз главы отдела глобального газового рынка Wood Mackenzie Ltd. Катерины Филиппенко, сделанный на Европейской конференции по газу, которая прошла на этой неделе в Вене.- Мы едва ли увидим уровни прошлого, 2022 года, но волатильность останется».
По состоянию на 29 марта, уровень газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Европы составлял в среднем около 56%. Это самый высокий уровень для конца марта более чем за 10 последних лет. Эксперты Bloomberg полагают, что несмотря на все опасения европейцы и в этом году, очевидно, наполнят ПГХ под завязку значительно раньше наступления отопительного сезона. Эти прогнозы позволяют контролировать цены на газ.
Трейдеров однако подобное затишье на газовых рынках, похоже, не устраивает и они находятся в постоянном поиске новостей и событий, которые могли бы нарушить хрупкий рыночный баланс. В краткосрочной перспективе погода благоприятствует и поддерживает цены. Тем не менее, весну Старый Свет начинает, что называется, на прохладной ноте. Общенациональная метеослужба ФРГ DWD прогнозирует на начало апреля по всей стране температуры ниже обычной и регулярные, хотя и редкие для этого времени года снегопады.
Скептики регулярно пугают всех остальных жителей Европы, что их ждет в предстоящие месяцы богатый набор рисков и угроз, начиная от дальнейшего сокращения поставок газа из России, причем, включая и СПГ, и заканчивая быстро возвращающимся спросом в Китае.
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. и Vitol Group предупреждают, что цены на газ могут вырасти благодаря восстановлению спроса более чем вдвое. Голландские фьючерсы на следующий месяц с доставкой в мае торговались в 10.34 по амстердамскому времени на 3,7% выше, по 45.21 евро за МВт-час (475 евро за тысячу кубометров).