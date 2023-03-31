Парламент Турции одобрил заявку Хельсинки на вступление Финляндии в НАТО

Великое национальное собрание Турции одобрило заявку Хельсинки на присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщается на сайте турецкого парламента.

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Таким образом, теперь все государства-члены НАТО ратифицировали заявку Финляндии. После завершения оставшихся формальных процедур страна официально вступит в блок.

В соответствии с процедурой присоединения к альянсу, его участники подпишут протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Финляндии и оповестят об этом США — депозитария договора, пишет «Интерфакс». После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг предложит стране присоединиться к Североатлантическому договору. После передачи госдепу США документов о присоединении к блоку Финляндия формально станет членом альянса.

Ранее на этой неделе вступление страны в НАТО ратифицировал парламент Венгрии.

Члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции 5 июля 2022 года. Анкара выступила против, потребовав от обеих государств объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки ей вооружения. Однако в марте Турция заявила, что готова до майских президентских выборов ратифицировать заявку Финляндии. При этом по поводу Швеции у Анкары остаются возражения.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего в Ашхабаде 29 июня 2022 года Каспийского саммита, заявил, что у России со Швецией и Финляндией нет проблем, которые есть с Украиной, и если эти государства желают присоединиться к блоку, то Москва не возражает. В то же время в российском внешнеполитическом ведомстве негативно оценили вступление двух стран в НАТО. По словам заместителя главы МИД РФ Александра Грушкова, расширение Североатлантического альянса — «печальнейший эпизод в эволюции европейской безопасности».