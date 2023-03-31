В Генштабе заявили, что планов по «второй волне» мобилизации нет

Проведения очередной «волны» мобилизации в России не планируется; добровольцев и уже призванных граждан хватает для выполнения всех задач СВО.

Об этом в ходе брифинга, посвященного весеннему призыву, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«В планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сказал Цимлянский.

Он отметил, что в рамках предстоящей призывной кампании призыв на военную службу пройдет в установленные законодательством РФ сроки, с 1 апреля по 15 июля. «Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», — подчеркнул представитель Генштаба.

По его словам, с начала года велась работа по первоначальной постановке граждан на воинский учет. В общей сложности в военные комиссариаты прибыло и поставлено на воинский учет более 700 тыс. молодых людей.

В Генштабе также рассказали, что начали получать данные о призывниках от госорганов в электронном виде. «В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом, с целью исключения ошибок, проводилось и дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях», — сообщил Цимлянский. Он добавил, что на основе полученных данных сформирована единая электронная база, которая размещена на закрытом сегменте Минобороны. «В дальнейшем эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу», — пояснил контр-адмирал.

Накануне, 30 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 147 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Весенний призыв начнется 1 апреля.